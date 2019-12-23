Медиалогия: самые цитируемые журналисты 2019 года

Компания «Медиалогия» подготовила рейтинг самых цитируемых российских журналистов за 2019 год.

Лидеры медиарейтинга — Алексей Венедиктов, Владимир Соловьев и Владимир Познер.

«Новичками» медиарейтинга стали Иван Голунов, Тина Канделаки, Илья Бер, Иван Сафронов и Максим Иванов, Дмитрий Муратов, Евгений Попов, Иван Колпаков, Глеб Черкасов, Леонид Парфенов, Андрей Норкин, Антон Долин, Галина Тимченко и Олег Кашин..

СМИ процитировали следующие высказывания журналистов:

Самые цитируемые высказывания Алексея Венедиктова:

• Алексей Венедиктов сообщил, что совет директоров «Эха Москвы» утвердил его кандидатуру на посту главного редактора радиостанции.

• Алексей Венедиктов подтвердил смерть журналиста и главного редактора радиостанции «Говорит Москва» Сергея Доренко, по его словам, эту информацию он получил от врачей.

• Алексей Венедиктов сообщил, что журналист и писатель Дмитрий Быков находится в реанимационной палате в больнице в Уфе в тяжелом, но стабильном состоянии, и опроверг сообщения об инсульте.

• Алексей Венедиктов сообщил об «очень плохом» состоянии здоровья Михаила Горбачева.

Самые цитируемые высказывания Владимира Соловьева:

• Владимир Соловьев прокомментировал расследование Алексея Навального о наличии у него вида на жительство в Италии.

• Владимир Соловьев прокомментировал высказывания грузинского телеведущего канала «Рустави 2» Георгия Габунии в адрес Владимира Путина.

• Владимир Соловьев прокомментировал слова юмориста Максима Галкина, заявившего, что на отечественном телевидении присутствует цензура.

Самые цитируемые высказывания Владимира Познера:

• Владимир Познер поделился своим мнением о позиции женщин в российском обществе, а также поднял вопросы равноправия и празднования Международного женского дня

• Владимир Познер заявил, что у России пока нет национальной идеи, но жителей страны могла бы объединить правда.

• Владимир Познер извинился за шутку в адрес китайцев.

Полный список из 30 персон.

Источник: Медиалогия