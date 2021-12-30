Медиалогия: самые цитируемые журналисты 2021 года

Компания «Медиалогия» подготовила рейтинг самых цитируемых российских журналистов за 2021 год.

Лидеры медиарейтинга — Дмитрий Губерниев, Ксения Собчак и Владимир Познер.

СМИ процитировали следующие высказывания журналистов:

Самые цитируемые высказывания Дмитрия Губерниева:

• Дмитрий Губерниев, работавший на церемонии открытия летних Паралимпийских играх в Токио, рассказал о том, что украинская делегация покинула мероприятие, чтобы не стоять рядом с российскими спортсменами.

• Дмитрий Губерниев во время смешанной эстафеты на чемпионате мира по биатлону в Поклюке (Словения) сообщил, что по информации, полученной от Союза биатлонистов России (СБР), Международный союз биатлонистов не запрещал россиянам использовать национальную символику в социальных сетях.

• Дмитрий Губерниев во время эфира на телеканале «Матч ТВ» довел Ольгу Бузову до слез вопросом, употребляет ли она коньяк по утрам. Впоследствии Дмитрий Губерниев заявил, что не ставил себе целью обидеть Ольгу Бузову и надеялся на ее иронию.

Самые цитируемые высказывания Ксении Собчак:

• Ксения Собчак взяла интервью у недавно вышедшего из заключения «скопинского маньяка» Виктора Мохова. Ксения Собчак опровергла сообщения СМИ о том, что она якобы заплатила скопинскому маньяку 50 тыс. рублей.

• Ксения Собчак выпустила интервью с психологом Вероникой Степановой.

• Ксения Собчак опубликовала на своем ютуб-канале фильм «Тату»: 20 лет спустя! Главная российская группа в мире», для которого взяла интервью с участницей группы «Тату» Юлией Волковой.

Самые цитируемые высказывания Владимира Познера:

• Журналист Владимир Познер, отмечавший свой день рождения в Тбилиси, что привело к акции протеста со стороны местных жителей, прокомментировал произошедшее. Владимир Познер назвал протесты «шабашем» оппозиции и заверил, что не таит обиды на Грузию.

• Комментируя скандал в финале соревнований по художественной гимнастике, Владимир Познер выразил мнение, что в этом виде спорта нет очевидного результата, как в беге или прыжках в длину.

• Владимир Познер заявил о несправедливой дискриминации России со стороны Запада. Владимир Познер рассказал, что видит необходимость в проведении открытого диалога Россия — США в формате телемоста.

«Новичками» (new) рейтинга в топ-20 стали:

• Илья Варламов прокомментировал свое задержание в Южном Судане.

• Нобель Арустамян сообщил, что принял решение покинуть телеканал «Матч ТВ» из-за разногласий по поводу интервью с футболистом «Ростова» Павлом Мамаевым.

• Владимир Сунгоркин прокомментировал задержание журналиста «КП в Беларуси» Геннадия Можейко и назвал сложившуюся ситуацию произволом.

• Роман Доброхотов прокомментировал уголовное дело, возбужденное против него, по статье о незаконном пересечении границы.

• Антон Красовский направил главе Роскомнадзора Андрею Липову обращение, в котором призвал его «обратить внимание на несправедливое отношение YouTube» к материалам телеканала RT.

• Александр Невзоров прокомментировал обращение Российского военно-исторического общества в Генпрокуратуру из-за его слов о герое Великой Отечественной войны Зое Космодемьянской.

• Сергей Минаев рассказал о выдуманной автограф-сессии писателя Виктора Пелевина. Сергей Минаев заявил, что новый номер Esquire посвящен фейк-ньюс.