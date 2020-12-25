Медиалогия: самые цитируемые журналисты 2020 года

Компания «Медиалогия» подготовила рейтинг самых цитируемых российских журналистов за 2020 год.

Лидеры медиарейтинга – Ксения Собчак, Владимир Познер и Дмитрий Губерниев.

«Новичками» медиарейтинга стали военкоры Семен Пегов и Александр Коц, основатель «Редакции» Алексей Пивоваров, главред «Ведомостей» Андрей Шмаров, тележурналистка Наиля Аскер-заде и многие другие.

СМИ процитировали следующие высказывания журналистов:

Самые цитируемые высказывания Ксения Собчак

• Ксения Собчак заявила, что на нее и ее съемочную группу напали в Среднеуральском женском монастыре в Свердловской области, в котором она собирала материал для своего расследования о схиигумене Сергии.

• На «Первом канале» вышел первый выпуск новой программы с Ксенией Собчак «Док-ток». Эфир был посвящен делу сестер Хачатурян. Как рассказала Собчак, «Док-ток» ― это «новый формат» ток-шоу, где показывают фильмы — реконструкции реальных событий, обсуждение которых далее происходит в студии.

• Ксения Собчак заявила о решении подать в суд на немецкое издание Business Insider за клевету. Издание выпустило статью с заголовком «Ксения Собчак назвала чернокожих людей глупыми и ленивыми», после чего компания Audi приняла решение о разрыве рекламного контракта с Ксенией Собчак.

Самые цитируемые высказывания Владимира Познера:

• Владимир Познер сообщил на своем сайте, что после выхода программы Никиты Михалкова «Бесогон», в которой Михалков говорил о Билле Гейтсе и планах по чипированию населения, он написал ему письмо и получил ответ. Позже

• Владимир Познер опубликовал переписку с режиссером Никитой Михалковым. Владимир Познер сообщил, что его друг Михаил Жванецкий скончался после продолжительной болезни.

• Владимир Познер раскритиковал позицию западных стран по поводу российской вакцины от коронавируса COVID-19, которая получила название «Спутник V». Как отметил Познер, у него нет повода думать, что российские ученые пошли на обман людей, объявив о создании антивируса.

Самые цитируемые высказывания Дмитрия Губерниева:

• Дмитрий Губерниев сообщил, что итальянская полиция провела обыски в номерах российских биатлонистов Александра Логинова и Евгения Гараничева.

• Дмитрий Губерниев прокомментировал ДТП в центре Москвы с участием актера Михаила Ефремова.

• Дмитрий Губерниев заявил, что бывший глава Московской антидопинговой лаборатории Григорий Родченков подделывал подписи на документах, которые были предоставлены Международным олимпийским комитетом в суде.