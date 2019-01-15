Медиалогия: рейтинги фейковых новостей 2017 и 2018

«Медиалогия» выяснила, что в 2018 году освещение «фейковых» новостей (анализ проводился по топ-15 новостей) выросло на 33 % по сравнению с 2017 годом.

Аналитики компании отобрали ТОП-15 «фейковых» новостей, опубликованных в 2017 и в 2018 годах. Количество сообщений, посвященных этим «фейковым» темам в 2018 году (20 923 сообщений) превысило количество сообщений за 2017 год (15 781 сообщений). Количество СМИ, которые публиковали эти новости, незначительно уменьшилось: в 2018 году 4 530 СМИ, в 2017 году — 4 828 СМИ.

Популярные «фейковые» новости в 2018 году (по Индексу цитируемости «Медиалогии»):

• В Москве признали однополый брак, заключенный россиянами в Дании.

• Кокаин из Аргентины в Россию был доставлен на самолете Н.Патрушева.

• «Самый современный робот» из телерепортажей о форуме в Ярославле оказался человеком в костюме робота.

Популярные «фейковые» новости в 2017 году (по Индексу цитируемости «Медиалогии»):

• «Фейковые» сообщения о смерти Д.Хворостовского.

• Минздрав готовит законопроект о лишении безработных полисов ОМС.

• «Фейковая» акция феминисток, вывесивших баннер на Арсенальной башне Кремля.

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