Медиалогия: самые цитируемые журналисты 2018 года

Компания «Медиалогия» подготовила рейтинг самых цитируемых российских журналистов за 2018 год.

Лидеры медиарейтинга — Маргарита Симоньян, Алексей Венедиктов и Дмитрий Губерниев.

Самые цитируемые высказывания Маргариты Симоньян:

• Маргарита Симоньян взяла интервью у россиян Александра Петрова и Руслана Боширова, которых Великобритания обвинила в отравлении экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери.

• Маргарита Симоньян рассказала в своём телеграм-канале, что арест рэпера Хаски отменили после вмешательства чиновников из администрации президента России.

• Маргарита Симоньян заявила, что обыски в офисе РИА Новости Украина в Киеве и арест главного редактора Кирилла Вышинского являются «местью за Крымский мост», и призвала прийти на митинг в поддержку Вышинского у украинского посольства.

Самые цитируемые высказывания Алексея Венедиктова:

• Алексей Венедиктов заявил, что радиостанция «Эхо Москвы» отзывает из Госдумы своих журналистов из-за скандала, связанного с обвинениями в домогательствах в адрес депутата Госдумы Леонида Слуцкого.

• Алексей Венедиктов покинул свой пост в совете директоров «Эха Москвы». Венедиктов рассказал, что принял решение об уходе после того, как совет директоров фактически за спиной миноритариев принял на следующий год бюджет с вмонтированным кредитом.

• Алексей Венедиктов сообщил, что неизвестные взломали пароль основного Youtube-канала радиостанции «Эхо Москвы» и удалили его.

Самые цитируемые высказывания Дмитрия Губерниева:

• Дмитрий Губерниев сообщил, что в расположение российской команды по биатлону, которая прибыла в австрийский Хохфильцен на второй этап Кубка мира, нагрянула полиция — ряд спортсменов, тренеров, массажистов и врачей обвинили в нарушении антидопинговых правил во время чемпионата мира 2017 года.

• Дмитрий Губерниев прокомментировал отказ сборных США и Чехии по биатлону участвовать в финальном этапе Кубка мира в Тюмени. Он выразил благодарность французскому биатлонисту Мартену Фуркаду, который не стал отказываться от участия в этапе Кубка мира, а также поблагодарил его за слова поддержки в адрес российских спортсменов.

• Дмитрий Губерниев прокомментировал решение Спортивного арбитражного суда, отклонившего апелляции 47 россиян на недопуск к Олимпиаде 2018 года в Пхенчхане.