Медиалогия: рейтинг самых цитируемых СМИ за 2018 год

Компания «Медиалогия» подготовила рейтинг самых цитируемых СМИ за 2018 год.

• В рейтинге информационных агентств по цитируемости в СМИ в 2018 году лидируют «РИА Новости». Агентство освещало трагедию в Кемерово, крушение самолета Ан-148 и ситуацию в Керченском проливе.

• В рейтинге газет по цитируемости в СМИ лидируют «Известия». Газета сообщала, что колбасные изделия в России могут подорожать почти на 30 %. Также газета опубликовала интервью с главой Роскомнадзора Александром Жаровым и министром труда Максимом Топилиным.

• Самым цитируемым журналом стал Forbes. Он подготовил топ-100 самых влиятельных россиян. Также сообщалось, что Дмитрий Рыболовлев, чье состояние Forbes в 2018 году оценил в 6,8 миллиарда долларов, был задержан по запросу княжества Монако. Также Forbes опубликовал список 200 богатейших бизнесменов России.

«Новичками» рейтинга по цитируемости в СМИ стали журналы «7 Дней» и «Эксперт». «7 Дней» сообщал, что актриса Ирина Горбачева развелась со своим мужем Григорием Калининым. Журнал «Эксперт» опубликовал интервью с мэром Москвы Сергеем Собяниным.

• По итогам 20118 года рейтинг ТВ-каналов возглавил «Первый канал». Во время матча Германия — Мексика в эфире Первого канала Леонид Слуцкий упомянул фамилию Алексея Навального. Также «Первый канал» сообщал о скандале с участием футболистов Мамаева и Кокорина. Помимо этого, Павел Грудинин в эфире «Первого канала» заявил, что предвыборные дебаты превратили в шоу, отказался в них участвовать и покинул студию.

«Новичком» рейтинга по цитируемости в СМИ стал телеканал РБК. Канал взял интервью у посла США в РФ Джона Хантсмана и сообщал о нападении на колледж в Керчи.

В 2018 году в рейтинге интернет-ресурсов по цитируемости в СМИ продолжает лидировать Rbc.ru. Ресурс сообщал о трагедии в Кемерове. Также РБК опубликовал интервью вице-премьера Дмитрия Козака. Помимо этого, РБК сообщал, что россиян переведут на новую систему накопительной пенсии без их согласия.