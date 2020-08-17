Медиаорганизации и журналистские ассоциации выступили в поддержку коллег из Беларуси

Заявление в поддержку журналистов Беларуси

Медиаорганизации и журналистские ассоциации (https://bit.ly/2CrHnCm)Армении, Грузии, Латвии, Молдовы, Польши, России, Украины и Швеции выступили в поддержку коллег из Беларуси.

Вот их заявление:

Журналисты беларусских и зарубежных медиа, а также блогеры, освещающие протестные акции, подвергаются жестокому насилию и давлению со стороны властей.

Беспрепятственная и безопасная работа журналистов защищена международными конвенциями и законами всех цивилизованных стран. Создание препятствий в работе журналистов является нарушением закона Беларуси.

Задержания, жестокие избиения, порча оборудования беларусских и иностранных журналистов, работающих в стране, отключение интернета и другие многочисленные нарушения прав журналистов и свободы слова должны быть немедленно прекращены и расследованы, а осуществлявшие их сотрудники правоохранительных органов и руководители, отдававшие соответствующие приказы, строго наказаны!

Мы внимательно следим за развитием ситуации.

Мы выражаем свою поддержку и восхищение тем, как в условиях насилия и отсутствия безопасных условий для работы, наши белорусские коллеги продолжают освещать события, происходящие в стране. Мы используем ваши публикации для информирования о том, что происходит в Беларуси, и благодарны вам за этот труд.

Мы призываем коллег-журналистов и медиаорганизации других стран выразить свое отношение к происходящему в Беларуси и призвать свои правительства использовать дипломатическое и экономическое влияние с тем, чтобы прекратить насилие по отношению к журналистам, блогерам, активистам и гражданам Беларуси.