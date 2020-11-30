9 декабря стартует проект «Медиаполигон: Хранители языков»

Открылся прием заявок на участие в свободном межрегиональном проекте для журналистов, литераторов и носителей культуры и языка — «Медиаполигон: Хранители языков». Проект посвящен языковым сообществам и их героям, культуре коренных народов России и хранителям традиций, языковым активистам. А также всем тем, кто интересуется и сохраняет языковое и культурное разнообразие страны и хочет рассказывать об этом важном деле.

С 9 декабря 2020 года по всей России при поддержке проекта «Национальные литературы народов России», Издательства «О.Г.И.», Полит.ру, сетевого издания «Репортер» стартует открытый, неформальный, образовательный, журналистский и исследовательский проект «Медиаполигон: Хранители языков».

Цели проекта «Медиаполигон: Хранители языков» — поддержать журналистику и публицистику на национальных языках, открыть текущую ситуацию в языковой и культурной среде народов России и вместе с участниками и героями проекта понять, как говорить на эти темы в медиапространстве.

В одном проекте мы хотим объединить журналистов и литераторов, педагогов, хранителей традиций и обычаев на родном языке и активистов, тех, кто посвятил жизнь сохранению языков и культуры коренных народов России. Наша задача — наладить связи между национальной культурой, публицистикой, журналистикой и оценить, какие новые открытия может дать это сотрудничество.

Для журналиста, блогера, публициста: язык и культура коренных народов России — шанс увидеть жизнь с другого ракурса, открыть новые темы, героев и сюжеты, усилить компетенции, уйти от рутины, исследуя глубинную Россию. Медиаполигон позволяет это сделать в интенсивном режиме и с большим общественным резонансом. В проекте могут принять участие не только профессионалы, но и студенты, и начинающие журналисты.

Для «Хранителей языков» этот проект — возможность рассказать о своей культуре и языке на всю страну, найти союзников, поделиться опытом, получить обратную связь со стороны медиаэкспертов и от единомышленников из других регионов.

В образовательной программе Медиаполигона запланированы тренинги о современной журналистике, публицистике и блогинге, онлайн-конференции и вебинары, лекции о языковом разнообразии и о методах сохранения и развития языков. Участников ждет интенсивная теория и практика от федеральных журналистов, а также исследователей и языковых активистов из разных регионов страны.

По итогу образовательного интенсива на платформе Les.media пройдет мультимедийная трансляция «Медиаполигон: Хранители языков», где каждый участник сможет рассказать о себе или своем герое, а лента трансляции пополнится журналистскими и исследовательскими интервью и цитатами героев о словесности коренных народов со всей России.

В качестве итога проекта будет подготовлен комплекс публикаций о героях и явлениях в различных национальных культурах России, лучших участников отметят призами, избранные тексты войдут в итоговый сборник проекта, а три лучших материала получат денежную премию 15 тысяч рублей.

Подробности и регистрация

Подать заявку на участие в проекте можно на сайте.

Заявки принимаются до 7 декабря включительно.

Организаторы проекта: проект «Национальные литературы народов России» (реализуется при поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям), издательство «О.Г.И.».

При поддержке: Полит.ру, сетевого издания «Репортер», платформы Les.media, конкурса авторских работ «Я — Созидатель».

Для справки: На счету «Медиаполигона» с 2011 года более 15 проектов в разных городах России. Для проекта «Медиаполигон: Хранители языков» наиболее близкими по духу являются проекты: «Медиаполигон: Прогрессоры — 24» и конкурс авторских работ «Я — Созидатель». «Медиаполигон» зарекомендовал себя как ключевое событие для молодого сообщества журналистов, публицистов и медиаблогеров, стремящихся повышать свою квалификацию и следить за ситуацией в современных медиа.