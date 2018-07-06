В России запускается федеральная сеть по развитию молодежных медиа

Международная ассоциация студенческого телевидения открыла прием заявок в федеральный проект «Медиапоток»

Принять участие могут молодые люди в возрасте 20 до 30 лет. Важный критерий выбора кандидатов — их стремление развивать молодежные медиа в России и в своем регионе.

Медиапоток МАСТ объединит активных молодых медийщиков со всех регионов России. Региональные представители МАСТ получат возможность обмениваться опытом с коллегами из молодежных медиа других регионов, продвигать медиапроекты на федеральном уровне, взаимодействовать с профессионалами индустрии и представителями государственной власти, организациями сферы образования и молодежной политики. Медиапоток МАСТ — это федеральная команда молодых медийщиков, которая занимается развитием молодежных медиа в регионах России.

Чтобы стать региональным представителем, кандидату надо пройти отбор в три этапа. Сначала он направляет заявление, где описывает особенности развития студенческих СМИ и молодежных медиа в своем регионе. К заявлению прикрепляет видеовизитку, в которой рассказывает о своем опыте в этом направлении, что бы хотелось изменить в системе деятельности студенческих и молодежных СМИ своего региона. Также в видеовизитке кандидату необходимо обосновать, почему именно он должен стать региональным представителем Международной ассоциации студенческого телевидения. Обязательное условие — кандидат должен опубликовать видеовизитку в своих аккаунтах в социальных сетях с хэштегом #МАСТкоманда.

Для тех участников отбора, кто успешно прошел первый этап, будут организованы онлайн-собеседования с куратором направления и руководством МАСТ. После этого принимается решение о допуске или не допуске кандидата до третьего этапа — испытательного. Участник отбора знакомится с регламентом деятельности регионального представителя МАСТ и приступает к практической части. Испытательный срок для каждого кандидата — один месяц. После этого будет принято решение о наделении участника отбора статусом регионального представителя Международной ассоциации студенческого телевидения и вхождении его в федеральную сеть молодых медийщиков.

Проект реализуется в партнерстве с Союзом журналистов России, Федеральным агентством по делам молодежи, Общероссийской общественной организацией «Российский Союз молодежи» и Национальной лигой студенческих клубов.