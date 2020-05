Пять проектов о пандемии, созданных редакциями разных стран

Как инфоповод, вирус дал изданиям пищу для креативности: они моделировали прогнозы, собирали и обрабатывали статистику, создавали интерактивную хронику и всевозможные инструкции, визуализировали распространение пандемии и собирали фейки. Надеемся, что эти лайфхаки никогда больше не пригодятся редакциям, но общие принципы работы со спецпроектами по глобальному инфоповоду можно оставить на вооружении.

• Why outbreaks like coronavirus spread exponentially, and how to «flatten the curve»

Интерактивный материал The Washington Post с имитационной моделью эпидемии собрал рекордное количество просмотров за всю историю сайта газеты. Его авторы создали симуляцию распространения вымышленного вируса-симулитиса, а возможные сценарии смоделировали в городе с населением 200 человек. Возможных вариантов борьбы с эпидемией всего 4: отсутствие действий, принудительный карантин, умеренное или обширное дистанцирование. Выводы, следующие из расчетов, вполне логичны: скорость распространения вируса заметно снижается, если люди самоизолируются и избегают общественных мест.

• Coronavirus Map: Tracking the Global Outbreak

Проект The New York Times состоит из интерактивных карт и обновляется каждый день. Так, на одной из них можно увидеть количество зараженных и умерших жителей в каждой из стран и отдельно в США. На другой карте выделены государства, которые лидируют по увеличению количества заболевших за последние дни, и возглавляют этот рейтинг в середине апреля Россия и Танзания. Также редакция разработала интерактивный трекер с количеством летальных исходов от коронавируса по странам мира и отдельный график — для американских штатов (Coronavirus Deaths by U.S. State and Country Over Time: Daily Tracker).

• The pandemic

Журналисты глобальной телевизионной сети Китая (CGTN) проследили, как развивалась ситуация с коронавирусом, и создали проект с интерактивной хроникой. За отправную точку они взяли первые новости о появлении вируса, а закончили его распространением в разных странах. Кроме статистики в реальном времени в проекте представлены интервью с китайскими эпидемиологами, схема вентиляции на круизном лайнере Diamond Princess, а еще читатели могут сравнить Ухань с Нью-Йорком, Лондоном или Токио (на выбор).

• Charting the COVID-19 spread in Australia

Диджитал-команда национальной общественной вещательной корпорации Австралии ABC News разработала проект, в котором объединены данные о ситуации с коронавирусом по стране. Все цифры представлены в виде графиков и диаграмм с ежедневным обновлением. В проек те приводятся данные с учетом каждого подтвержденного случая с 25 января, когда были зарегистрированы первые заболевшие в стране. Журналисты разбили информацию по целому ряду характеристик: возраст, местонахождение, источник инфекции и т.д. К примеру, представлена визуализация количества смертей по возрасту и полу, числа госпитализированных пациентов и процент от всех случаев, а также соотношение положительных и отрицательных тестов.

• Инфодемия

Фактчекинговые редакции Казахстана Factcheck.kz, «Новый репортер» и «.три. точки. Знай, что смотришь» решили противостоять дезинформации о вирусе и собрали на одном ресурсе все фейки о COVID-19. По мнению разработчиков, это способ защитить аудиторию от необдуманных решений и, возможно, спасти жизнь.

• The COVID Tracking Project

Журналисты The Atlantic с марта начали разработку проекта, который бы упорядочивал все данные о вспышке вируса в США. Сегодня в команде сотни добровольцев, которые помогают собирать информацию, а также ученые, дизайнеры и редакторы. Проект не делает упор на привлекательную инфографику, но объединяет всю имеющуюся информацию по каждому штату, поступающую из официальных источников.