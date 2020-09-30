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Новый разбор ЖУРНАЛИСТА

 
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от
30 сентября 2020

Сен 30, 2020

Медиа

Клуб
Официальный аккаунт чиновника vs СМИ
Новый разбор ЖУРНАЛИСТА

Медиа

Google запускает бесплатную глобальную программу для развития новостных...
Google представил новую обучающую программу, которая должна помочь малым и средним новостным СМИ вести бизнес в интернете

Кейсы

Австралийский проект о школах повысил вовлеченность читателей на 800%
Кейс от News Corp Australia

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