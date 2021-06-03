Медиарынок просит доработать законопроект о подсчете аудитории в рунете

Законопроект о едином измерителе аудитории в интернете, принятый в первом чтении всего через две недели после внесения, вызвал споры в отрасли.

Объединяющие видеоплатформы «Медиа-Коммуникационный союз» (МКС) и ассоциация «Интернет-видео» требуют его доработки, опасаясь, что закон обяжет площадки отдавать измерителю конфиденциальные данные, которые могут быть использованы в коммерческих целях.

В то же время рекламодатели и медиахолдинги рассчитывают, что появление измерителя поможет повысить прозрачность рынка. Для разрешения противоречий авторы документа планируют совещание с отраслью.