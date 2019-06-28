Владивосток пережил медианашествие: о чем говорили на VI Дальневосточном медиасаммите

Формат MEH — это 20-минутные стендапы спикеров на животрепещущие темы из мира медиа, в которых каждый может извлечь для себя пользу. В этот раз задача была сложнее, чем обычно, — уйти от кейсов, понятных в Москве, и приблизиться к региональным медийщикам и их ежедневной головной боли. За ее решение отвечали Алексей Пономарь (издатель «Лайфхакера»), Евгений Вольнов (директор по развитию продуктов Happy Monday Family) и Сергей Хахалев (Five Public).

С ЛЮБОВЬЮ ИЗ РЕГИОНОВ

Алексей Пономарь показал, как выглядел сайт «Лайфхакера», куда он пришел в качестве второго сотрудника в 2010 году. До этого у него был опыт рассылки с анекдотами и бесконечного серфинга в интернете объемом в 90 Гб в месяц, а также чтение ресурса «Интернетные штучки». Тогда на сайт ЛХ приходили 8 тысяч посетителей в день, а сегодня — 800 тысяч. Вместо двух человек в 2019 году работают 65, а офисы ЛХ есть не только в Ульяновске. Алексей Пономарь поделился лайфхаками, как сделать большое медиа и выжить:

• лучше ориентироваться на федеральную аудиторию, а не региональную;

• нужно экономить: на обслуживании офиса, на администрировании сайта (ЛХ до сих пор работает на Wordpress), на дизайне (опыт показал, что частый редизайн убивает медиа), на инструментах (все можно найти бесплатно от интерактивных форматов до редакционной аналитики);

• нужно зарабатывать (нанять хорошего продажника, но не забивать весь сайт баннерами);

• фокусироваться на важном;

• закрывать слабые проекты (например, в 2015 году ЛХ убил проект «МакРадар»);

• говорить «нет» партнерствам (не создавать кладбище партнерских баннеров на сайте);

• искать точки роста;

• быть готовыми к изменениям.