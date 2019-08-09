Образование

ЖУРНАЛИСТ собрал медиашколы для людей с разным уровнем подготовки

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09 августа 2019

Авг 9, 2019

Клуб
Медиашколы: где учат журналистов
ЖУРНАЛИСТ собрал медиашколы для людей с разным уровнем подготовки

Профессия

Что делает нас людьми одной профессии
Смыкать ряды или пресмыкаться? 

Национальные проекты

Газета «Всходы»: стараемся помочь людям, оказавшимся в трудной жизненной...
Редакция газеты «Всходы» активно занимается реализацией социально значимых проектов.

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