Перейти к основному содержанию
Toggle navigation
Клуб
Войти
Мой кабинет
Выйти
Новости
Рубрики
Архив
Клуб
Проекты
Редакция
Контакты
О журнале
Рассылка
Войти
Регистрация
Подписка
Образование
Светлана Степахина
студентка 3 курса кафедры журналистики в Югорском Государственном Университете. Двукратная победительница первенства мира по водному поло, победительница Европейских Олимпийских Игр, бронзовый призёр всемирной летней Универсиады.
ЖУРНАЛИСТ собрал медиашколы для людей с разным уровнем подготовки
Чтобы получить доступ к цифровой версии журнала, вы можете:
оформить членство
в Клубе Журналиста
.
оформить редакционную подписку на
полгода
или
год
Сообщить об ошибке
Вернуться назад
№
от
09 августа 2019
Подписаться на журнал
Подписаться на рассылку
Авг 9, 2019
Клуб
Медиашколы: где учат журналистов
ЖУРНАЛИСТ собрал медиашколы для людей с разным уровнем подготовки
Профессия
Что делает нас людьми одной профессии
Смыкать ряды или пресмыкаться?
Национальные проекты
Газета «Всходы»: стараемся помочь людям, оказавшимся в трудной жизненной...
Редакция газеты «Всходы» активно занимается реализацией социально значимых проектов.
Вам будет интересно:
×
Ошибка на сайте
Описание ошибки
*
Если Вы нашли ошибку на сайте, пожалуйста, сообщите нам о ней.
Форма поиска
Войти в клуб
Логин
*
Пароль
*
Регистрация
Забыли пароль?