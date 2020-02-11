Mediascope купила контролирующую долю в компании «Цифрасофт»

Измеритель аудитории российских телеканалов и других медиа, компания Mediascope заявила, что приобретет контролирующую долю в компании ООО «Цифрасофт» — российском провайдере решений для исследований в интернет-среде и кросс-медиа измерений. Сумма сделки и конкретная доля не раскрываются.

После сделки закрытия Mediascope станет основным совладельцем компании.

Согласно Kartoteka.ru, 100% владельцем ООО «Цифрасофт» является ее гендиректор Сергей Жидков, компания зарегистрирована в Ижевске. Выручка компании в 2018 году составила 17,2 млн руб., чистая прибыль — 5,8 млн руб. Компания разрабатывает технологии автоматического распознавания контента, а также программные и аппаратные решения для проведения кросс-медийных панельных измерений.