Mediascope покупает контрольный пакет телеизмерителя MediaHills

Исследовательская компания Mediascope купит контрольный пакет компании MediaHills. Миноритарный пакет остается у топ-менеджеров MediaHills, сообщает «Коммерсант» со ссылкой на основателя MediaHills Андрея Бояринова.

MediaHills продает результаты измерений, получаемые с абонентских телеприставок по технологии Return Path Data (RPD). Данные собираются у 250 региональных операторов платного ТВ, в панель входит 2,3 млн домохозяйств в 314 городах. В панели Mediascope около 9 тыс. домохозяйств из 27 городов, данные собираются с помощью специальных устройств — пиплметров. Стратегия Mediascope предусматривает развитие гибридных измерений, когда соединяются пиплметры, RPD и данные мобильных устройств.

MediaHills как агрегатор данных с большим региональным проникновением станет логичным дополнением для Mediascope, которая охватывает немного малых городов, считает директор по стратегическим технологиям Dentsu Russia Юрий Лысенко. Кроме того, продукты самой MediaHills теперь получат больше доверия, так как будут верифицированы индустриальным измерителем.