Mediascope представил рейтинг самых «залипательных» приложений

Mediascope по просьбе Forbes подсчитал, в каких приложениях россияне тратят больше всего времени, сообщает издание. Среди лидеров «читалки», социальные сети и YouTube.

Согласно подсчетам компании, больше всего пользователи тратили в приложении Gardenscapes (46 минут в день). Это игра компании Playrix с элементами головоломки и симулятора. На втором месте — сиквел этой же игры Homescapes, которая отнимала по 41 минуте жизни у каждого пользователя ежедневно.

На третьем месте по «залипательности» оказалась программа для чтения книг FBReader российского разработчика «Геометр Плюс». Каждый день ее пользователи тратили около 40 минут. Хотя бы один раз в месяц в нее заходят 1,48 млн человек.

На четвертом месте — приложение YouTube: пользователи проводили в нем примерно по 35 минут в день, само приложение популярнее, чем игры. Каждый месяц в него заходят более 28,92 млн россиян, 18,5% всей исследуемой демографической группы.

«ВКонтакте» отнимает у пользователя примерно 34 минуты в день. Соцсетью в своем смартфоне пользовались 26,73 млн человек, из них около трети открывали ее раз в сутки.

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