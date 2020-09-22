Mediascope рассказал о поведении россиян в интернете

Показатели аудитории рунета, резко выросшие в период режима самоизоляции, откатились к уровню начала года. В мае-июле интернетом в России хотя бы раз в месяц пользовались 95 млн человек или 78% населения страны старше 12 лет, следует из отчета Mediascope.

В апреле пользователи старше 12 лет каждый день проводили в интернете на 12% больше времени, чем в марте. Больше всего время пребывания в интернете возросло в аудитории 12−24 лет (+16%). В период самоизоляции пользователи стали больше проводить времени в интернете как на десктопе — в среднем 1 час 51 минуту каждый день, так и на мобильных устройствах — 3 часа 6 минут.

Смартфон остается главным устройством для выхода в интернет — им пользуются 67% россиян. С помощью компьютеров и ноутбуков в интернет выходит 51% населения, планшетов — 17%, Смарт ТВ — 15%.

Тематические предпочтения россиян также вернулись к обычному поведению в интернете. Для сравнения, в апреле новостные ресурсы каждый день посещали около 14% россиян, то в июле — порядка 9%, как в начале года. В социальные сети в июле каждый день стали заходить 47% населения, тогда как в апреле это делали 51%. При этом восстановилась аудитория навигационных сервисов и карт — в июле их вновь посещали каждый день около 6% населения, сервисов такси и каршеринга — 2,5%, и трэвел-ресурсов — 1,6%.