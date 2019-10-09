MediaScope впервые проанализировала аудиторию ТВ в малых городах

Жители в городах с населением 100 000 человек смотрят телевизор почти четыре часа в день – 3 часа 47 минут против 3 часов 11 минут у зрителей в крупных городах, сообщила аналитическая компания MediaScope по итогам наблюдений в августе–сентябре этого года. И если в малых городах ТВ ежедневно смотрит 67 % человек, то в крупных — 61 %.

Самая большая разница в привычках у молодых зрителей. Так, зрители 11–17 лет в малых городах смотрят телевизор почти в полтора раза дольше, чем сверстники в крупных городах (1 час 45 минут против 1 час 14 минут), зрители 4–11 лет — почти на четверть дольше, а зрители 18–24 лет — на 15 %.

MediaScope впервые опубликовала данные по ТВ-аудитории в малых городах. До этого почти 20 лет компания сообщала данные только зрителям в городах с населением более 100 000 человек. Такое ограничение было связано прежде всего с тем, что рекламодатели были готовы платить телеканалам за контакты с более платежеспособной аудиторией в крупных городах. Но в последние годы телесмотрение в крупных городах падает, особенно среди молодых зрителей, и каналы пытаются собрать максимум данных по всей своей аудитории.

Поэтому MediaScope в этом году установила свои счетчики (так называемые пиплметры) в квартирах у жителей малых городов. С 2020 г. компания начнет поставлять телеканалам и рекламодателям регулярные данные по зрителям всей страны. Аналогичные данные по интернет-аудитории MediaScope поставляет уже три года.

Летом этого года MediaScope начала включать в телеаудиторию данные по зрителям, которые смотрят эфир на дачах.

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