Mediascope запустит гибридные измерения в 2021 году

Mediascope в 2021 году сосредоточится на продуктах, основанных на гибридной модели измерений. Об этом топ-менеджеры и эксперты измерителя рассказали на ежегодной клиентской конференци.

Компания запустит первый проект на основе «синтетической» панели — Cross Index. В синтетической панели данные из нескольких источников будут приведены к единому формату с помощью специальных математических моделей и алгоритмов прямо во время проведения исследования. Таким образом получится уйти от объединения уже готовых данных разных исследований на финальном этапе.

В следующем году Cross Index будет запущен в дата-платформе Mediascope. Проект объединит данные телевизионной и диджитал-панелей.

Будущее медиаисследований компания видит в гибридной модели измерений — объединении вокруг человека данных панельных измерений и технологических данных из внешних валидных источников. По словам генерального директора Mediascope Руслана Тагиева, трансформация бизнеса компании лежит через три блока. «Есть социология, которая помогает нам получать сигнал от человека. Есть технологии — то, каким образом мы собираем и обрабатываем данные. И есть большие данные, которые могут быть дополнительным источником информации», — поясняет он.

«С помощью пилота мы смогли узнать, например, какие медиа человек потребляет параллельно, что он делал после прослушивания радио по пути домой и какие песни «зашазамил», насколько глубоко погрузился в ТВ-контент и сколько раз увидел телерекламу, прежде чем установить приложение рекламируемого бренда», — комментирует коммерческий директор Mediascope Михаил Зотов.