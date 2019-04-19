Открытие медиасезона-2019. О чем рассказали эксперты

Она рассказала о проблемах региональных СМИ в интернете:

• Самые редкие проблемы:

— сайт не обновляется, но СМИ развивается в соцсетях (и это нормально. Но в таком случае нужно либо убить сайт, либо оставить сайт-визитку со ссылками на соцсети);

— проблемы с дизайном сайта.

• Встречается нечасто:

— накрутки в Instagram;

— отсутствие рассылок и иных сервисов;

— проблемы с адаптацией сайта под устройства;

— плохой рубрикатор.

• Проблемы с упаковкой:

— низкое качество иллюстраций или видео (использовать стоки можно, но не стоит забывать про разнообразие. И про подписи к фотографиям);

— нет мультимедийных форматов или их низкое качество.

• Мертвый груз газетного прошлого:

— не хочется кликать на заголовки;

— редакционные регламенты не адаптированы к интернету.

Вебсайты — это уже традиционные СМИ. Новые медиа — это те аккаунты и группы, которые мы создаем на других платформах – в социальных сетях и других. Тем не менее соцсети остаются слабым местом региональных СМИ.

Евгений Абов, заместитель генерального директора ЗАО «Издательство «Российская газета» рассказал о проектах «Российской газеты» для региональных СМИ. Редакция издания готова делиться своими материалами с коллегами.

Примеры таких материалов:

• интервью, эксклюзивы с политиками и экспертами федерального уровня по темам, затрагивающим интересы городского и сельского населения российских регионов;

• интервью и эксклюзивные материалы с «деловых завтраков»;

• пресс-конференции и круглые столы в медиацентре «РГ» (перед проведением «Деловых завтраков», пресс-конференций и круглых столов «РГ» заранее запрашивает у партнерских СМИ по 1-2 эксклюзивных вопроса гостю-ньюсмейкеру»);

• постоянные колумнисты;

• иллюстрации и инфографика;

• разъяснения вступающих в силу изменений в законодательстве РФ;

• авторские материалы журналистов «Российской газеты».