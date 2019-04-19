Открытие медиасезона-2019. О чем рассказали эксперты

О тенденциях развития медийной отрасли в 2019 году, эффективной редакционной политике и использовании новых платформ
День первый. Деловой форум
18 апреля в Москве в гостиничном комплексе «Измайлово» состоялся ежегодный Деловой форум «Качественная пресса России и перспективы ее развития».
В работе форума приняли участие руководители средств массовой информации, представители Совета Федерации ФС РФ, отраслевых структур субъектов Российской Федерации и эксперты отрасли (около 200 человек). Фоотчет — здесь.
Организаторы: дирекция и оргкомитет «Золотого фонда прессы», ЖУРНАЛИСТ при поддержке Совета Федерации Федерального Собрания РФ и Федерального Агентства по печати и массовым коммуникациям РФ.
Участники обсудили тенденции развития медийной отрасли в 2019 году, влияние новых технологий на качественную журналистику, эффективную редакционную политику с целью сохранения качественной прессы, инструменты и технологии повышения продаж прессы, использование новых платформ.
О том, как информативно оформить газету, рассказал Сергей Мешавкин, эксперт, ведущий рубрики «Школа дизайна»:
Читатель читает те тексты, с которыми он ассоциирует свою жизнь. Каким бы гениальным не был текст, мы не будем его читать, если тема не наша. Чтобы аудитория смогла понять, о чем текст, точки входа в материал должны быть информативными. Без них читатель не может принять решение, читать или не читать ему материал, и просто переворачивает полосу.
Точки входа в материал:
• заголовки;
• иллюстрации;
• подзаголовки;
• лиды.
Анализ сайтов региональных газет в рамках подведения итогов экспертизы проекта «Золотой фонд прессы» представила Камилла Нигматуллина, завкафедрой цифровых медиакоммуникаций СПбГУ (г. Санкт-Петербург) и редактор ЖУРНАЛИСТА.
В интернете о журналистике говорить сложно — это скорее производство продуктов и сервисов. Сейчас СМИ вынуждены конкурировать с выходом нового сезона «Игры престолов».
Она рассказала о проблемах региональных СМИ в интернете:
• Самые редкие проблемы:
— сайт не обновляется, но СМИ развивается в соцсетях (и это нормально. Но в таком случае нужно либо убить сайт, либо оставить сайт-визитку со ссылками на соцсети);
— проблемы с дизайном сайта.
• Встречается нечасто:
— накрутки в Instagram;
— отсутствие рассылок и иных сервисов;
— проблемы с адаптацией сайта под устройства;
— плохой рубрикатор.
• Проблемы с упаковкой:
— низкое качество иллюстраций или видео (использовать стоки можно, но не стоит забывать про разнообразие. И про подписи к фотографиям);
— нет мультимедийных форматов или их низкое качество.
• Мертвый груз газетного прошлого:
— не хочется кликать на заголовки;
— редакционные регламенты не адаптированы к интернету.
Вебсайты — это уже традиционные СМИ. Новые медиа — это те аккаунты и группы, которые мы создаем на других платформах – в социальных сетях и других. Тем не менее соцсети остаются слабым местом региональных СМИ.
Евгений Абов, заместитель генерального директора ЗАО «Издательство «Российская газета» рассказал о проектах «Российской газеты» для региональных СМИ. Редакция издания готова делиться своими материалами с коллегами.
Примеры таких материалов:
• интервью, эксклюзивы с политиками и экспертами федерального уровня по темам, затрагивающим интересы городского и сельского населения российских регионов;
• интервью и эксклюзивные материалы с «деловых завтраков»;
• пресс-конференции и круглые столы в медиацентре «РГ» (перед проведением «Деловых завтраков», пресс-конференций и круглых столов «РГ» заранее запрашивает у партнерских СМИ по 1-2 эксклюзивных вопроса гостю-ньюсмейкеру»);
• постоянные колумнисты;
• иллюстрации и инфографика;
• разъяснения вступающих в силу изменений в законодательстве РФ;
• авторские материалы журналистов «Российской газеты».
Можно полностью или частично перепечатывать материалы, делать совместные спецпроекты, а также публиковать в «РГ» свои материалы, которые могут заинтересовать читателя федерального издания.
Как понять, с какими каналами стоит работать вашему СМИ, объяснил Иван Печищев из Пермского государственного национального исследовательского университета поделился таблицей, которая поможет вам принять решение.
Идеями дополнительного заработка для региональных медиа поделился Олег Шевцов, генеральный директор ИД «Мир Белогорья». Среди них — призводство путеводителей, книг и настольных игр.
Юрист Центра защиты прав СМИ Светлана Кузеванова ответила на актуальные вопросы применения закона о рекламе.
Реклама не должна:
• побуждать к совершению противоправных действий;
• призывать к насилию и жестокости;
• иметь сходство с дорожными знаками;
• формировать негативное отношение к лицам, не пользующимся рекламируемыми товарами, или осуждать таких лиц;
• содержать информацию порнографического
характера.
• содержать бранные слова и оскорбительные образы
В рекламе не допускается
• использование иностранных слов и выражений, которые могут привести к искажению смысла информации;
• указание на то, что объект рекламирования одобряется органами государственной власти или органами местного самоуправления либо их должностными лицами.
• демонстрация процессов курения и потребления алкогольной продукции.
• использование образов медицинских и фармацевтических работников, за исключением такого использования в рекламе медицинских услуг, средств личной гигиены.
В рамках форума также выступили заместитель декана факультета журналистики МГУ им. М.В.Ломоносова Ольга Алевизаки, советник отдела взаимодействия со СМИ и по связям с общественностью Пресс-службы СФ Эльвира Колчкова, генеральный директор ИД «Свободная пресса» Юрий Таранцов и другие.
День второй. Воркшоп-сессия
Во второй день Делового форума ЖУРНАЛИСТА профессионалы поделились опытом работы и успешными кейсами для создания качественных медиа.
Генеральный директор ИД «АлтаПресс» Юрий Пургин рассказал, что и как сегодня продавать СМИ – от баннеров на сайте до скидок и карт развития бизнеса.
Он посоветовал издателям грамотно позиционировать рекламодателям баннерную рекламу:
Причиной отказа от размещения баннеров является низкий процент CTR на новостных сайтах: читатель е желает вас покидать, даже если рекламам ему интересна. Правильное позиционирование формата: баннерная реклама – это наружная реклама на просторах интернета.
Ошибки медиа в соцсетях и мессенджерах озвучил Александр Литвинов, руководитель медиапроекта «Планерка»:
• во всех сетях одинаковый контент;
• во всех сетях идут только ссылки на сайт;
• нет активности вечером, ночью, в выходные, праздники;
• есть подписчики, но нет охвата;
• есть охват, но нет реакций.
Он поделился своим видением эволюции медиа в мессенджерах и социальных сетях.
О том, как fake-news искажают информационное поле, рассказал Игорь Диденко, вице-президент Национальной Ассоциации издателей, член Международного союза экономистов.