Как продвигать медиапроект без рубля в кармане: три практических совета

На хакатоне Mediatext Lab магистры СПбГУ соревновались в продвижении исследований и выяснили, можно ли за двое суток привлечь аудиторию к проекту, о котором до этого знали только преподаватели. К соревнованию ребята готовились полгода под руководством менторов при поддержке Благотворительного фонда Владимира Потанина и обучались в магистратуре «Медиатекст в массовых коммуникациях». ЖУРНАЛИСТ рассказывает, чему можно поучиться на опыте хакатона.

Итак, участники должны были за 50 часов любыми способами продвинуть свое исследование и защитить проект перед членами жюри. В начале они получили консультации от экспертов о том, как продвигать проект, — об этом рассказывали главный редактор «Делового Петербурга» Игорь Павловский, шеф-редактор сайта «Петербургский дневник» Ксения Ахметжанова, Head of Digital группы компаний «Орими» Ксения Нечаева и продюсер Богдан Водолазский.

Формула идеального подкаста

Форматы, жанры и тренды в подкастинге исследовала команда №1 под руководством Анны Шкляровой, редактора подкаста о новых медиа, бизнесе, маркетинге и коммуникациях NextMedia Podcast:

Для индустрии подкастов в России на данном этапе очень полезно появление подобных инициатив как в СПбГУ. Рынок требует качественных исследований, их катастрофически не хватает. Особенно это важно для рекламодателей, которые пока с осторожностью относятся к такому формату.

Магистранты поговорили с авторами популярных подкастов, провели опрос среди слушателей и проанализировали проекты, которые появились во время пандемии. В итоге сделали проект PodcastLab, где собрали полезные советы для подкастеров, рекламодателей и формулу идеального подкаста из пяти элементов:

1. Формат: интервью, личные истории — все, что может заинтересовать аудиторию и вызвать эмоции.

2. Ниша: по исследованию Deloitte, самые популярные ниши — музыка, искусство и кино и научпоп. Новости также популярны, но продвинуть такой тематический подкаст уже будет сложно — много конкурентов.

3. Первый шаг — инфоповод: зайти на рынок можно с события, которое затрагивает большую часть социума. Но необходимо заранее думать о путях развития.

4. Гибкость: только 10% слушателей готовы продолжать слушать подкасты про пандемию, поэтому важно вовремя переквалифицироваться.

5. Отсутствие страха: если ничего не делать — ничего не получится. По данным опроса Tiburon, подкасты слушает каждый четвертый пользователь интернета, поэтому новый подкаст точно найдет свою аудиторию.

Проект продвигали через социальные сети: создали собственные паблики на трех платформах, опубликовались в тематических группах (медиа о подкастах Podcasts.ru, «Книге животных»). Для продвижения задействовали ментора, который в прямом эфире поделился лайфхаками по созданию подкаста. В сумме собрали почти 17 тысяч просмотров.

Совет 1. Один из способов продвинуть проект — провести мастер-класс и привлечь к нему студентов: проекту — охваты, студентам — знания.

Члены жюри задавали вопросы о рекламе в подкастах, количестве исследованных проектов, востребованных нишах. Например, мультимедийного продюсера Оксану Силантьеву интересовал человек и его роль в формуле идеального подкаста:

Неясно, как влияет личность автора на количество прослушиваний подкаста. Сравнивать раскрученную медийную персону с другими авторами — сомнительно.

В какую нишу идти начинающему автору?

Вторая команда погрузилась в тематические медиа: проанализировала рынок вакансий, поговорила с 50 экспертами и узнала, в каких нишах необходимы специальные знания и сколько там зарабатывают. Создавать проект «Дело в теме» помогал Родион Скрябин — основатель агентства «Палиндром», экс-директор по развитию «Лайфхакера».

Студенты изучили шесть востребованных ниш — IT (самая востребованная сфера), научпоп, медицина, спорт, авто и экономика, составили карту направлений, сделали гайд по развитию необходимых компетенций, собрали советы редакторов и места стажировок.

В продвижении проекта отталкивались от аудитории: исследование полезно для начинающих, поэтому информацию публиковали в тематических группах. Например, о проекте написали в телеграм-канале «Конструкторское бюро», соцсетях ЖУРНАЛИСТА, рассылке «МедиаКит». Кроме того, команда нашла 11 авторов и редакторов, готовых провести мастер-классы для студентов.

Совет 2. Продвигайте свою идею на тех платформах, где находится ваша целевая аудитория.

Жюри интересовали конкуренты, основы результатов исследования и наличие подобных проектов. Генеральный директор «Комсомольской правды» в Петербурге Иван Власов рекомендовал обратить внимание не только на тексты:

Сегодня редакции ищут не только авторов — новые специальности появляются постоянно. Поэтому посмотрите на смежные направления и расширяйте исследование».

Протесты глазами журналистов

Команда №3 под менторством мультимедийного продюсера Оксаны Силантьевой выяснила, как освещают митинги сегодня и как это делали 10 лет назад. Сравнивали частные и федеральные СМИ, форматы и то, что было в центре повестки. На сайте проекта можно найти таймлайн, интерактивную карту, инфографику, облако слов, а также памятку для журналистов, которые собираются освещать митинг.

Например, заметили, что за 10 лет изменились форматы освещения митингов: раньше преобладал текст (51%); сегодня — визуал (фото 36%, видео 16%, инфографика 6%).

Для продвижения использовали не только тематические паблики (ЖУРНАЛИСТ и «Пикабу»), но и блоги преподавателей и аккаунты знакомых. В итоге проект набрал более двух тысяч просмотров.

Совет 3. Присоединяйтесь к медийной личности: ментору, знакомому эксперту, преподавателю, лидеру мнений вашей ЦА.

Эксперты посчитали, что команда не учла смену редакционных взглядов и политический контекст. Продюсер Богдан Водолазский рекомендовал продолжить работу над проектом:

Проект может стать полезным источником информации для журналистов и исследователей. Возможно, авторам не хватило времени на изучение огромного массива информации за 10 лет протестов или, вероятно, смелости, чтобы занять одну из сторон и показать события ярче.

Ксения Ахметжанова (главный редактор spbdnevnik.ru) предложила, как можно было улучшить проект:

На мой взгляд, проект, конечно, надо доработать, обогатить его мнениями таких экспертов, как политологи и социологи, которые объяснят почему, например, в текстах журналистов чаще стали звучать обращения к государству. Плюс провести более глубокий анализ источников СМИ, расширить его, пообщаться с самими журналистами. Логично давать оценку происходящему со стороны участников (в данном случае хоть и наблюдателей). Журналист, который едет в автозаке со всеми задержанными и передает в редакцию актуальную информацию, может дать интересный комментарий. Плюс, конечно, рекомендации по поведению журналистов на митингах должны идти со стороны таких организаций, как Союз журналистов, уполномоченного по правам человека.

Заведующая кафедрой цифровых медиакоммуникаций СПбГУ и редактор раздела «Образование» в ЖУРНАЛИСТЕ Камилла Нигматуллина также поделилась со студентами тремя лайфхаками:

• формулируйте ценность проекта в одном предложении, чтобы точно попасть в целевую аудиторию;

• разделите проект на части и продвигайте каждую по отдельности;

• расскажите историю героя, который прошел испытания и обрел счастье благодаря вашей идее.

Эксперт хакатона Алеся Савинова добавила, что для продвижения необходимо и единое медиапространство:

У всех свои предпочтения в способах потребления информации, поэтому важно, чтобы трафик перетекал по каналам. Добавляйте taplink в Instagram со ссылками на все каналы, в Telegram делайте закреп с информацией.

Эксперты оценивали актуальность, релевантность целевой аудитории, визуализацию, каналы дистрибуции и площадки продвижения, итоговый охват проекта, вовлеченность, упоминания и даже конверсию. В итоге лучшим стал проект об авторах в нишевых медиа.

«Мне показалось, что участники не до конца смогли сформулировать для себя тему исследования: изучают ли они подкасты о пандемии или подкасты во время пандемии, влияние протестов на профессию журналиста или то, как СМИ эти протесты освещали. Но в любом случае проведенная работа — это хорошая база для будущего предметного исследования», — отметил член жюри Серафим Романов, шеф-редактор сайта «Новой газеты» в Петербурге.

Оксана Силантьева, ментор команды с исследованием о протестах, подчеркнула, что понимание аудитории — главный ключ к успеху в продвижении медиапроектов: