Объявлены победители Международной премии «Медиатор» за первый квартал 2019 года

Среди лауреатов в номинациях «Самые вовлекающие СМИ» и «Самые читаемые СМИ» — «Батенька, да вы трансформер», «Афиша Daily», «Нож», «Бумага», Sports.ru, Tatler и другие.
В премии принимали участие все издания, подключившиеся к системе редакционной аналитики «Медиатор», кроме медиапроектов Mail.Ru Group. Победителями становятся издания, у которых лучшие результаты по вовлеченности и времени чтения в своей категории.
САМЫЕ ЧИТАЕМЫЕ СМИ
Среди федеральных новостных СМИ, наиболее читаемыми оказались Informburo.kz, «Домовой совет» и «Реальное время». Региональные новостные лидеры — Бизнес Online, «Бумага» и «Рязанский портал».
Из тематических изданий лучше всего читают «Батенька, да вы трансформер», «Площадь свободы» и «Эмигрант.Гуру», из развлекательных — Avrorra, Flacon и «Нож».
Лучшие по показателям читаемости региональные тематические и развлекательные медиа: Афиша Daily, «Большая Деревня» и CityDog.by.
Интернет-аудитория больше всего читает корпоративные блоги и бренд-медиа: Agulife, Skyeng Magazine и Texterra.
САМЫЕ ВОВЛЕКАЮЩИЕ СМИ
Infox.ru, NUR.KZ и Zycie Polska — конвертируют максимум просмотров в прочтения среди федеральных новостных медиа. Наиболее вовлекающие региональные новостные СМИ — ProUfu.ru, «МК на Алтае» и «Невские Новости».
Среди тематических изданий больше всего доскроллов получают Sports.ru, «Здоровье с Еленой Малышевой» и «Я Покупаю». Среди развлекательных — Femmie, Ololo.tv и Tatler.
E-Kazan.ru, «Бизнес-портал Витебска» и «Гуранка.ru» — лучшие в данной номинации среди региональных тематических и развлекательных медиа.
Лидерами среди самых вовлекающих бренд-медиа и корпоративных блогов стали «100ЦТ», Blog.ostrovok.ru, Legko.com.
Ознакомиться с данными Премии можно по ссылке.