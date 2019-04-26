Объявлены победители Международной премии «Медиатор» за первый квартал 2019 года

Среди лауреатов в номинациях «Самые вовлекающие СМИ» и «Самые читаемые СМИ» — «Батенька, да вы трансформер», «Афиша Daily», «Нож», «Бумага», Sports.ru, Tatler и другие.

В премии принимали участие все издания, подключившиеся к системе редакционной аналитики «Медиатор», кроме медиапроектов Mail.Ru Group. Победителями становятся издания, у которых лучшие результаты по вовлеченности и времени чтения в своей категории.

САМЫЕ ЧИТАЕМЫЕ СМИ

Среди федеральных новостных СМИ, наиболее читаемыми оказались Informburo.kz, «Домовой совет» и «Реальное время». Региональные новостные лидеры — Бизнес Online, «Бумага» и «Рязанский портал».

Из тематических изданий лучше всего читают «Батенька, да вы трансформер», «Площадь свободы» и «Эмигрант.Гуру», из развлекательных — Avrorra, Flacon и «Нож».

Лучшие по показателям читаемости региональные тематические и развлекательные медиа: Афиша Daily, «Большая Деревня» и CityDog.by.

Интернет-аудитория больше всего читает корпоративные блоги и бренд-медиа: Agulife, Skyeng Magazine и Texterra.

САМЫЕ ВОВЛЕКАЮЩИЕ СМИ

Infox.ru, NUR.KZ и Zycie Polska — конвертируют максимум просмотров в прочтения среди федеральных новостных медиа. Наиболее вовлекающие региональные новостные СМИ — ProUfu.ru, «МК на Алтае» и «Невские Новости».

Среди тематических изданий больше всего доскроллов получают Sports.ru, «Здоровье с Еленой Малышевой» и «Я Покупаю». Среди развлекательных — Femmie, Ololo.tv и Tatler.

E-Kazan.ru, «Бизнес-портал Витебска» и «Гуранка.ru» — лучшие в данной номинации среди региональных тематических и развлекательных медиа.

Лидерами среди самых вовлекающих бренд-медиа и корпоративных блогов стали «100ЦТ», Blog.ostrovok.ru, Legko.com.

Ознакомиться с данными Премии можно по ссылке.