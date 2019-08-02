Объявлены победители Международной премии «Медиатор» за второй квартал 2019 года

Среди победителей в номинациях «Самые вовлекающие СМИ» и «Самые читаемые СМИ» — «АиФ», «Бизнес Online», «Бумага», «Батенька, да вы трансформер», Skyeng Magazine, «Эксмо», «Большая Деревня», «НЭН» и многие другие.

В премии принимали участие все издания, подключившиеся к системе редакционной аналитики «Медиатор», кроме медиапроектов Mail.Ru Group. Победителями становятся издания, у которых лучшие результаты по вовлеченности и времени чтения в своей категории.

САМЫЕ ЧИТАЕМЫЕ СМИ

Среди федеральных новостных СМИ, наиболее читаемыми оказались Informburo.kz, «Аргументы и Факты» и «Реальное время». Региональные новостные лидеры — «е1», «Бизнес Online» и «Бумага».

Из тематических изданий лучше всего читают Texterra, «Батенька, да вы трансформер» и «Упрощенка», из развлекательных — Attuale, «Моя планета» и «Нож».

Лучшие по показателям читаемости региональные тематические и развлекательные медиа: Афиша Daily, «Большая Деревня» и CityDog.by.

Интернет-аудитория больше всего читает корпоративные блоги и бренд-медиа: Agulife, Skyeng Magazine и «Эксмо».

САМЫЕ ВОВЛЕКАЮЩИЕ СМИ

NUR.KZ, «Аргументы и факты» и «Репортер» конвертируют максимум просмотров в прочтения среди федеральных новостных медиа. Наиболее вовлекающие региональные новостные СМИ — e-kazan.ru, «МК Барнаул» и «Новости Ленобласти».

Среди тематических изданий больше всего доскроллов получают Sports.ru, «Нет, это нормально» и «Я Покупаю». Среди развлекательных — Femmie, Tatler и «Моя планета».

«Большая Деревня», «Бинокль. Журнал о Бресте» и «Проспект Мира» — лучшие в данной номинации среди региональных тематических и развлекательных медиа.

Лидерами среди самых вовлекающих бренд-медиа и корпоративных блогов стали blog.ostrovok.ru, «Блог Диком» и Lotonews.

Ознакомиться с данными Премии можно по ссылке.