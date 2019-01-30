Опубликована новая часть исследования о том, как читают медиа в России

24 января «Медиатор» опубликовал четвертую часть ежеквартальной премии, в которой приняли участие более тысячи российских медиа, подключенных к сервису редакционной аналитики. Среди них федеральные, региональные, развлекательные, тематические и региональные развлекательные и тематические, а также бренд-медиа и корпоративные блоги.

В предыдущих частях исследования «Медиатор» публиковал информацию о том, что пользователи мобильных устройств лучше вовлекаются в чтение, потребляя медийный контент более внимательно и вдумчиво.

Данные текущего исследования подтвердили и приумножили предыдущие результаты: пользователи мобильных устройств все еще вовлекаются лучше и читают на 26 секунд больше.

Однако разница между доскроллившими и прочитавшими стала гораздо меньше. В третьем квартале 2018 года до конца материала доскралливало 58 % десктоп и 49,6 % мобильных пользователей. По сравнению с прошлым годом этот показатель практически не изменился. Второй квартал подряд общие доскроллы продолжают расти, а процент прочтения — снижаться.

Также оказалось, что лучше всего удается вовлекать пользователей развлекательным изданиям. У них лучшая конверсия в прочтения и на мобильных, и на десктоп устройствах. В четвертом квартале 2018 года лучшие показатели доскроллов и прочтений у развлекательных изданий — 63,4 % пользователей доскралливают до конца материалов, 54,5 % читают.

Самые низкие показатели, как и в прошлом квартале, у бренд-медиа и корпоративных блогов. До конца материала доскралливают только 40,3 %. Дочитывают — 32,3 %.

Ознакомиться с данными полного исследования можно по ссылке. А в феврале «Медиатор» подведет итоги года — расскажет, что изменилось в медиапотреблении за последний год.