Сколько времени тратят на чтение материалов российских изданий на разных устройствах

В своих исследованиях «Медиатор» не раз говорил, что пользователи мобильных устройств тратят на чтение больше времени. В прошлом году его команда уже делала такое же исследование. Пришло время его повторить.

Что узнали

Распределение времени чтения материалов почти не отличается для разных типов устройств.

С мобильных по-прежнему читают дольше, чем с десктопа.

Очень часто материалы читают не больше 40 секунд. Это странно, потому что «Медиатор» смотрел на время чтения только длинных материалов, от 300 слов (подробнее в методологии ниже). Средняя скорость чтения человека на русском про себя — 185 слова в минуту. То есть прочитать за 40 секунд материал из 300+ слов практически невозможно.

У «Медиатора» есть две теории, почему так много прочтений приходится именно на эту длительность:

• Материалы оказываются неинтересными и пользователи закрывают их не дочитав;

• Пользователи бегло просматривают материалы, а не вчитываются в каждое слово. Это называется F-образное чтение.