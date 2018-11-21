Рынок

Сколько времени тратят на чтение материалов российских изданий на разных устройствах

Теги: 
исследование
Медиатор

Исследование «Медиатора»

В своих исследованиях «Медиатор» не раз говорил, что пользователи мобильных устройств тратят на чтение больше времени. В прошлом году его команда уже делала такое же исследование. Пришло время его повторить.

 

Что узнали

Распределение времени чтения материалов почти не отличается для разных типов устройств.

С мобильных по-прежнему читают дольше, чем с десктопа.

Очень часто материалы читают не больше 40 секунд. Это странно, потому что «Медиатор» смотрел на время чтения только длинных материалов, от 300 слов (подробнее в методологии ниже). Средняя скорость чтения человека на русском про себя  — 185 слова в минуту. То есть прочитать за 40 секунд материал из 300+ слов практически невозможно.

У «Медиатора» есть две теории, почему так много прочтений приходится именно на эту длительность:

•   Материалы оказываются неинтересными и пользователи закрывают их не дочитав;

•   Пользователи бегло просматривают материалы, а не вчитываются в каждое слово. Это называется F-образное чтение.

Как читать гистограммы

Все просто: чем выше столбец, тем чаще встречается это время чтения материалов в выгрузке.

 

Важно! «Медиатор» взял данные по времени чтения только больших материалов (от 300 слов).

Общая выборка составила 609 изданий и 81 877 материалов.

В исследовании не участвовали:

•   Иностранные издания

•   Издания на других языках

•   Бренд-медиа и корпоративные блоги

•   Издания, подключившиеся к «Медиатору» позже 1 августа 2018 года.

Иллюстрация: shutterstock.com
Сообщить об ошибке
Вернуться назад
от
21 ноября 2018

Ноя 21, 2018

Рынок

Сколько времени тратят на чтение материалов российских изданий на разных...
Исследование «

Рынок

Вместо подписки
СМИ привлекают подписчиков едой и алкоголем

Интервью

Долой гастарбатизацию медиа!
О судьбе выпускников журфаков, фактчекинге и проблемах прессы — Елена Варатанова и Анатолий Пую