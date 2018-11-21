Сколько времени тратят на чтение материалов российских изданий на разных устройствах

В своих исследованиях «Медиатор» не раз говорил, что пользователи мобильных устройств тратят на чтение больше времени. В прошлом году его команда уже делала такое же исследование. Пришло время его повторить.
Что узнали
Распределение времени чтения материалов почти не отличается для разных типов устройств.
С мобильных по-прежнему читают дольше, чем с десктопа.
Очень часто материалы читают не больше 40 секунд. Это странно, потому что «Медиатор» смотрел на время чтения только длинных материалов, от 300 слов (подробнее в методологии ниже). Средняя скорость чтения человека на русском про себя — 185 слова в минуту. То есть прочитать за 40 секунд материал из 300+ слов практически невозможно.
У «Медиатора» есть две теории, почему так много прочтений приходится именно на эту длительность:
• Материалы оказываются неинтересными и пользователи закрывают их не дочитав;
• Пользователи бегло просматривают материалы, а не вчитываются в каждое слово. Это называется F-образное чтение.
Как читать гистограммы
Все просто: чем выше столбец, тем чаще встречается это время чтения материалов в выгрузке.
Важно! «Медиатор» взял данные по времени чтения только больших материалов (от 300 слов).
Общая выборка составила 609 изданий и 81 877 материалов.
В исследовании не участвовали:
• Иностранные издания
• Издания на других языках
• Бренд-медиа и корпоративные блоги
• Издания, подключившиеся к «Медиатору» позже 1 августа 2018 года.