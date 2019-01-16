Миссия, план и качество — на пути к успеху локального медиа

Чтобы завоевать сердце аудитории — определите свою миссию

На примере The New York Times и The Washington Post участники семинара рассмотрели, как журналистика трансформируется в деятельность активистов. Дело в том, что количество подписок этих изданий значительно увеличилось после американских президентских выборов 2016 года, когда все американские медиа стали почему-то еще больше замечать, что у них есть президент. Издания стали позиционировать себя как активистов борьбы за демократию, предлагая своим читателям вступить в армию их сторонников. Таким образом аудитория начинает верить, что инвестирует не в ежедневную газету, а в средство сглаза от Белого дома.

Определите свою миссию и расскажите о ней своим читателям. Так вы станете островком надежды, которому будут доверять в потоке мусорного контента и объедините вокруг себя комьюнити с похожими интересами. Примеры культовых проектов, финансируемых их читателями, — голландский журнал De Correspondent, который собрал 2,5 млн долларов в рамках краудфандинговой кампании, и уже запустился в США; а также Zetland (Дания) и Mother Jones (США).

Деньги придут, ведь доверие — новая валюта. Лояльность аудитории нарабатывается годами, Основная цель — стать узнаваемыми среди всплывающих уведомлений на экране смартфона.

Не закармливайте читателей

Джей Роузен, медиакритик и профессор, однажды применил концепт «view from nowhere» — что буквально означает «вид из ниоткуда» — про то, как журналисты в процессе репортерской работы используют нейтральную псевдообъективную манеру, чтобы донести до нас информацию.

Формула «X сделал то, Y сделал это и Z — третье» всем надоела. Народ устал. Это объясняет симпатию к инфлюенсерам — часто красивым, молодым и интересным персонажам на видео.

Журналистике стоит быть более развлекательной в хорошем смысле этого слова. Как пример, даже из тяжелого для мозга отчета с цифрами можно нарисовать ультрапривлекательную инфографику.

Фредерик Фишер: