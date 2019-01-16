Миссия, план и качество — на пути к успеху локального медиа

ЖУРНАЛИСТ побывал на семинаре в Петербурге. Обойму тренинга составили молодые специалисты из России и Украины, которые обсудили стратегии развития локальных СМИ и цифровые тренды
Лекторы семинара:
• Леонард Нови — доктор философских наук, политический и медиаконсультант, директор Института Медиа и Коммуникационной Политики, а также НПО European Leadership Debate Academy.
• Сергей Пудич — режиссер, CEO EasyLivingFilms.
• Фредерик Фишер — в прошлом журналист ZEIT online и Krautreporter. Ныне шеф-редактор piqd — стартап-проекта, который помогает редакциям находить свою аудиторию.
• Симон Хуртц — редактор онлайн-медиа Süddeutsche Zeitung.
Чтобы завоевать сердце аудитории — определите свою миссию
На примере The New York Times и The Washington Post участники семинара рассмотрели, как журналистика трансформируется в деятельность активистов. Дело в том, что количество подписок этих изданий значительно увеличилось после американских президентских выборов 2016 года, когда все американские медиа стали почему-то еще больше замечать, что у них есть президент. Издания стали позиционировать себя как активистов борьбы за демократию, предлагая своим читателям вступить в армию их сторонников. Таким образом аудитория начинает верить, что инвестирует не в ежедневную газету, а в средство сглаза от Белого дома.
Определите свою миссию и расскажите о ней своим читателям. Так вы станете островком надежды, которому будут доверять в потоке мусорного контента и объедините вокруг себя комьюнити с похожими интересами. Примеры культовых проектов, финансируемых их читателями, — голландский журнал De Correspondent, который собрал 2,5 млн долларов в рамках краудфандинговой кампании, и уже запустился в США; а также Zetland (Дания) и Mother Jones (США).
Деньги придут, ведь доверие — новая валюта. Лояльность аудитории нарабатывается годами, Основная цель — стать узнаваемыми среди всплывающих уведомлений на экране смартфона.
Не закармливайте читателей
Джей Роузен, медиакритик и профессор, однажды применил концепт «view from nowhere» — что буквально означает «вид из ниоткуда» — про то, как журналисты в процессе репортерской работы используют нейтральную псевдообъективную манеру, чтобы донести до нас информацию.
Формула «X сделал то, Y сделал это и Z — третье» всем надоела. Народ устал. Это объясняет симпатию к инфлюенсерам — часто красивым, молодым и интересным персонажам на видео.
Журналистике стоит быть более развлекательной в хорошем смысле этого слова. Как пример, даже из тяжелого для мозга отчета с цифрами можно нарисовать ультрапривлекательную инфографику.
Фредерик Фишер:
Мне кажется, что журналистике в целом следует полностью пересмотреть взаимодействие редакции со своей аудиторией. Люди более не верят в «прозрачность» редакции и им не нравится, что их просто откармливают информацией.
Немецкие коллеги также советуют больше интегрировать читателя в свои работы, делать их центром журналистской вселенной, становясь более открытыми. Спросите аудиторию: «О чем вы хотите прочитать? Может быть вы эксперт и готовы рассказать нам об этом?» Другой вывод: журналистика должна стать более инклюзивной. Запрашивайте обратную связь и дайте читателям возможность самим предложить идею для материала.
Позаботьтесь о качестве медиа
Симон Хуртц из Süddeutsche Zeitung:
Восемь лет назад я мечтал работать в крупном печатном журнале, а сейчас после пяти лет в онлайне, я поражаюсь, сколько всего можно сделать при таких возможностях.
Возможностей в цифре, действительно, очень много, но самое важное — их разглядеть и применить к своей бизнес-модели. Конкурировать с мультимиллионными Facebook и Google больно и бесполезно. Вместо этого стоит придумать что-то новенькое на других платформах.
Умные новостные рассылки.
А знали ли вы, что The New York Times отправляет 64 новостные рассылки? Но не только авторитетная газеты подает нам пример.
Американский медиааналитик Бен Томпсон стал популярным во многом благодаря своим специализированным email-рассылкам про медиа и технологии. Его творение, которое стоит $100 в месяц, сопровождается углубленными комментариями и скромно называется «мастриды в кругах Силиконовой долины».
На принципе рассылок придуманы такие стартап медиа, как Finimize — про новости из мира финансов; Hot Pod — аналитика, инсайды и комментарии про индустрию подскастов. Другой вдохновляющий пример: цифровая подписная медиакомпания «The information». Она не имеет рекламы, но зато просит за свои рассылки $399 в год.
Люди платят за рассылку, потому что внутри — четко и по существу, никакого кликбейта, всплывающих окон и раздражающей рекламы. Играет на руку и психологический фактор: выбор за тобой — подписаться или нет.
Подкасты на связи.
Нет, ну вы только послушайте. Аудитория подкастов в прошлом году выросла на 21 % — 67 млн человек слушает подкасты каждый месяц. Голосом можно достучаться до любой аудитории. Не знаете про что подкастить? Да про все! А посмотреть разнообразие можно на Gimlet — глобальной картотеке подкастов.
Абсурдный пример чат-бота с Джастином Бибером в первые две недели своего появления зарегистрировал более 3 млн взаимодействий. Сейчас в Facebook более 30 тыс. виртуальных Биберов, с которыми можно душевно скоротать время. Но суть не в этом. А в том, что в 2016 году 170 компаний инвестировали около $4 млрд в технологии искусственного интеллекта. Молодежь уходит с головой в уютные мессенджеры, и это один из способов с помощью бота предложить им рассылку, новости района и прочее.
• Tinyletter — сервис для создания рассылки.
• Chatfuel — сервис для создания чат-бота.
• А это глобальный прогноз для медиа на 2019 год от NiemanLab.
Планируйте, планируйте и еще раз планируйте
Забавно, что пословицу «семь раз отмерь — один раз отрежь» придумали мы, а за океаном нашу идею выкрутили наизнанку и переименовывают в какой-то scrum, дизайн-спринты, проджект менеджмент и прочие новомодные словечки.
В любом случае, любопытно, что для немецких медиаорганизаций (даже в регионах) продуктовое мышление в медиа в порядке вещей. В трех словах это сводится к простым концептам при планировании в медиа: что нужно сделать, что в процессе и что уже сделано. А если вам этого мало, то лекторы после семинара делились некоторыми материалами.
• Product Management — General Assembly
• Become a Product Manager: Learn the Skills & Get the Job — Udemy
• Digital Product Management: Modern Fundamentals — Coursera
• Product Management for Journalists — University of Texas Knight Center for Journalism in the Americas
Повестки семинаров меняются из года в год, тренды — каждый день, но неизменным остаются основы основ — любить и делать качественно свою работу и помнить, что лучший путь к сердцу журналистики — через аудиторию.
• ELDA регулярно проводит тренинги и семинары для гражданских активистов и журналистов по всему миру;
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