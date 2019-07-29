Кому и зачем нужно медиаволонтерство

Медиаволонтерство — новое направление добровольчества, в котором можно помогать своим умением писать, снимать или вести соцсети, причем если не умеете — научат
Неудивительно, что в России медиаволонтерство стало набирать обороты в последние год-два: в 2018 году был принят Федеральный закон, который установил официальный статус тех, кто безвозмездно помогает организовывать и проводить мероприятия, в том числе такие крупные, как «Бессмертный полк» или Чемпионат мира по футболу 2018.
Однако о добрых делах спортивных, социальных, культурных, экологических и других волонтеров, а также благотворительных фондах и некоммерческих организациях должен кто-то рассказывать. СМИ не всегда успевают следить за их деятельностью, а у них самих не хватает времени, сил или навыков. Для этого и нужны медиаволонтеры — они обеспечивают информационную поддержку.
Как развивается медиаволонтерство
Одна из главных столичных организаций, которая помогает набрать и подготовить добровольцев для разных мероприятий, — ресурсный центр «Мосволонтер». Она вывела медиаволонтерство на серьезный уровень и даже выпустила «Настольную книгу медиаволонтера» — краткий курс истории и теории журналистики.
На простых примерах издание рассказывает, чем хорошие тексты отличаются от слабых, что можно назвать новостью и как запустить свой блог.
Директор ресурсного центра «Мосволонтер» Дмитрий Покровский рассказал о развитии направления:
Мы запустили направление медиаволонтеров по итогам Чемпионата мира по футболу, и в этом году в рамках специального проекта Комитета общественных связей и молодежной политики Москвы реализовалась «Весенняя неделя добра». Был осуществлен первый набор медиаволонтеров, их обучение и участие в этом проекте по трем основным направлениям: фото, видео и SMM. Собственно говоря, ребята помогали в реализации данного проекта, и сейчас у нас есть определенный пул медиаволонтеров, который мы планируем расширять для нашего летнего большого проекта «Лето с пользой».
Постепенно и другие организации начинают привлекать медиаволонтеров. ЖУРНАЛИСТ поговорил с пресс-секретарем Центрального совета Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры (ВООПИиК) Анастасией Кирилюк об опыте работы с медиаволонтерами:
У нас открываются летние кампусы и проводятся разные мероприятия. Чтобы представить полную картину того, что проходит, была задача создать полноценную компанию по освещению деятельности волонтерского движения. Откликнулось порядка восемнадцати-двадцати волонтеров в прошлом году. Три человека реально были готовы к активной работе. Мы провели организационное собрание медиаволонтеров, также у нас еще были волонтеры из других городов. Мы рассказали им о том, чем они будут заниматься, посветили в тему культурного наследия и потом раздали задания. Естественно, мы потом вручали ребятам благодарности, если нужно было, писали рекомендации.
Что нужно знать
Дмитрий Покровский:
Нет понимания каких-то обязательных навыков. Мы планируем сейчас запускать обучение для разных уровней. Будут программы для начинающих, кто пока еще никак не был связан с этой темой, но решил, что это интересно, и хотел бы развивать свои навыки фото-, видеосъемки, SMM. Соответственно, и программы для уже опытных ребят, которые понимают, например, что такое съемка или как устроен SMM, и готовы свои полупрофессиональные знания применять на практике в рамках наших событий. Сейчас мы предполагаем привлекать коллег, в том числе даже предусматриваем для наших медиаволонтеров более высокого профессионального уровня возможности каких-то стажировок в рамках канала Москва-24, Останкино и так далее.
Анастасия Кирилюк:
Всегда должен быть куратор волонтеров, который контролирует, направляет, помогает. И волонтеры должны понимать, какие у них будут бонусы: для кого-то это рекомендации, для кого-то — наличие авторства, для кого-то — опыт. В 2018 году медиаволонтеры занимались сбором информации на наших кампусах: общались с ребятами и давали какой-то срез, который нам для соцсетей представлял бы картину происходящего в том или ином месте.
Практика для начинающих
Анастасия Кирилюк:
Для начинающих журналистов, которые реально хотят в этой сфере развиваться, волонтерство — это большой-большой плюс. Все мы знаем о том, что существует теория от Гутенберга до Интернета, но нет практики. Мы знаем, что есть «пирамида», где лид, заголовок, «что? где? когда?», но как это применять, когда у тебя есть разрозненная информация? При наличии в организации специалиста, который реально знает, как научить ребят, это будет работать. Но если такого специалиста нет, то это, конечно, трата времени.
Дмитрий Покровский:
Надо понять, что мы имеем ввиду, когда говорим «начинающие журналисты». Если мы имеем ввиду студентов, которые обучаются на профильных специальностях и где-то потихоньку практикуются, для них это в том числе возможность дополнительной практики: набить руку, потренироваться и при этом быть частью большого сообщества добровольцев Москвы.
А если же мы говорим о выпускниках, которые уже работают журналистами, то это, скорее, история «pro bono» (от латинского pro bono publico «ради общественного блага» — ЖУРНАЛИСТ): если человек понимает, что у него есть какая-то часть свободного времени, которую он готов посвящать добрым делам, хотел бы помогать и приносить пользу обществу не только в рамках своей профессиональной деятельности, потому что журналист в любом случае ее приносит обществу, но и с точки зрения благотворительного основания, которое он в этом видит, то почему нет?!.
Медиаволонтерство vs социальная журналистика
Дмитрий Покровский:
Социальные журналисты в любом случае получают деньги, это их работа, просто это их профиль. Здесь же история исключительно благотворительная, добровольческая, то есть она не предполагает какой-то прямой выгоды, в том числе финансовой. Стремление делать что-то доброе за пределами офиса, за пределами своего рабочего дня или обучения. Социальные журналисты хоть и освещают те или иные события, но в первую очередь они получают за это деньги. Волонтерство — это не работа, это порыв души от желания делать мир лучше.
Анастасия Кирилюк:
Нужно понимать, что волонтер, который идет в некоммерческую организацию, имеет статус волонтера. Законодательно это закреплено: он делает что-то, исходя из собственного желания. Движущей силой должна быть не конкретная выгода, а желание. Но мы понимаем, что на одном желании тоже не выйдешь, поэтому тандем профильных вузов и некоммерческих организаций был бы интересен. Вуз может дать понять организации, какие преимущества студент хочет видеть. Мы не финансируем выезд волонтеров. Есть бесплатные кампусы, но если ребята заинтересованы ехать и участвовать, и решают, что будут делать двойную работу — и волонтерить на памятниках, и заниматься информационным сопровождением, или просто хотят поехать в качестве медиаволонтера, то это их инициатива. Финансировать, к сожалению, у нас нет возможности. Если бы была, было очень здорово».
Личный опыт
Александр Заровский учится на факультете государственного и муниципального управления, но увлекается фотоискусством, пишет стихи, ведет группы в социальных сетях и не ограничивает круг дел учебой или работой. Волонтерством занимается уже пять лет, медиаволонтерством — второй год:
Медиаволонтерство заинтересовало тем, что дает возможности реализации своего потенциала не только в рамках мероприятия или города, но и целого региона, страны. Цель — развивать всероссийский проект «Медиаволонтеры России». Проект, на который тратишь все свое свободное время, не получая никакой финансовой выгоды, с целью обучить ребят, помочь нуждающимся в освещении мероприятий, помочь бабушке связаться с внуком с помощью новых технологий и так далее.
Сейчас Александр руководит проектом «Медиаволонтеры России», у которого уже 26 отделений по стране. В рамках проекта волонтеры из разных регионов учатся освещать события и добровольческие инициативы в социальных сетях. Совмещать такой крупный проект с другими делами непросто, но возможно. Правда, к напряженному графику из работы, учебы и волонтерства придется привыкать:
С утра до вечера работа. Перерыв на обед, и вот уже работаем с медиаволонтерами, создаем новые отделения и образовательный блок. Учеба? По ночам и в выходные дни. Отдыхать некогда. Привыкнуть к такому ритму трудно, однако без труда не вытащишь и рыбку из пруда!
Дмитрий Котельников — координатор проекта «Медиаволонтеры России» в Самарской области. Медиаволонтерство помогло ему определиться с профессией, и сейчас он работает журналистом на телеканалах «Тольятти-24» и «ВАЗ ТВ / Че», хотя продолжает заниматься добровольческой деятельностью:
Медиаволонтерство дает возможность попробовать себя любому человеку в сфере журналистики и медиа в целом. В чем-то даже есть профориентационная направленность, если прийти в это еще в школьном возрасте. И как минимум понять для себя, стоит ли пойти учиться дальше на журфак, или медиадеятельность — не твое.
Впервые Светлана Московкина узнала о волонтерстве в колледже. В прошлом году прошла отбор на обучение созданию контента в молодежной студии-лаборатории «Медиакухня»:
По факту медиаволонтерство — это то же студенческое СМИ, только для всех. Оно не делит по возрасту или месту, где ты учишься. Бесспорно, плюсы медиаволонтерства — это горящие глаза самих медиаволонтеров. Их энтузиазм, решительность и желание пробовать что-то новое. Но, как и везде, в медиаволонтерстве есть свои минусы. На мой взгляд, самый ярко выраженный — это несерьезное отношение со стороны других. Действительно, мы только учимся и пробуем, но это не повод так относиться.