Кому и зачем нужно медиаволонтерство

Постепенно и другие организации начинают привлекать медиаволонтеров. ЖУРНАЛИСТ поговорил с пресс-секретарем Центрального совета Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры (ВООПИиК) Анастасией Кирилюк об опыте работы с медиаволонтерами:

У нас открываются летние кампусы и проводятся разные мероприятия. Чтобы представить полную картину того, что проходит, была задача создать полноценную компанию по освещению деятельности волонтерского движения. Откликнулось порядка восемнадцати-двадцати волонтеров в прошлом году. Три человека реально были готовы к активной работе. Мы провели организационное собрание медиаволонтеров, также у нас еще были волонтеры из других городов. Мы рассказали им о том, чем они будут заниматься, посветили в тему культурного наследия и потом раздали задания. Естественно, мы потом вручали ребятам благодарности, если нужно было, писали рекомендации.

Что нужно знать

Дмитрий Покровский:

Нет понимания каких-то обязательных навыков. Мы планируем сейчас запускать обучение для разных уровней. Будут программы для начинающих, кто пока еще никак не был связан с этой темой, но решил, что это интересно, и хотел бы развивать свои навыки фото-, видеосъемки, SMM. Соответственно, и программы для уже опытных ребят, которые понимают, например, что такое съемка или как устроен SMM, и готовы свои полупрофессиональные знания применять на практике в рамках наших событий. Сейчас мы предполагаем привлекать коллег, в том числе даже предусматриваем для наших медиаволонтеров более высокого профессионального уровня возможности каких-то стажировок в рамках канала Москва-24, Останкино и так далее.

Анастасия Кирилюк:

Всегда должен быть куратор волонтеров, который контролирует, направляет, помогает. И волонтеры должны понимать, какие у них будут бонусы: для кого-то это рекомендации, для кого-то — наличие авторства, для кого-то — опыт. В 2018 году медиаволонтеры занимались сбором информации на наших кампусах: общались с ребятами и давали какой-то срез, который нам для соцсетей представлял бы картину происходящего в том или ином месте.

Практика для начинающих

Анастасия Кирилюк:

Для начинающих журналистов, которые реально хотят в этой сфере развиваться, волонтерство — это большой-большой плюс. Все мы знаем о том, что существует теория от Гутенберга до Интернета, но нет практики. Мы знаем, что есть «пирамида», где лид, заголовок, «что? где? когда?», но как это применять, когда у тебя есть разрозненная информация? При наличии в организации специалиста, который реально знает, как научить ребят, это будет работать. Но если такого специалиста нет, то это, конечно, трата времени.

Дмитрий Покровский:

Надо понять, что мы имеем ввиду, когда говорим «начинающие журналисты». Если мы имеем ввиду студентов, которые обучаются на профильных специальностях и где-то потихоньку практикуются, для них это в том числе возможность дополнительной практики: набить руку, потренироваться и при этом быть частью большого сообщества добровольцев Москвы. А если же мы говорим о выпускниках, которые уже работают журналистами, то это, скорее, история «pro bono» (от латинского pro bono publico «ради общественного блага» — ЖУРНАЛИСТ): если человек понимает, что у него есть какая-то часть свободного времени, которую он готов посвящать добрым делам, хотел бы помогать и приносить пользу обществу не только в рамках своей профессиональной деятельности, потому что журналист в любом случае ее приносит обществу, но и с точки зрения благотворительного основания, которое он в этом видит, то почему нет?!.

Медиаволонтерство vs социальная журналистика

Дмитрий Покровский:

Социальные журналисты в любом случае получают деньги, это их работа, просто это их профиль. Здесь же история исключительно благотворительная, добровольческая, то есть она не предполагает какой-то прямой выгоды, в том числе финансовой. Стремление делать что-то доброе за пределами офиса, за пределами своего рабочего дня или обучения. Социальные журналисты хоть и освещают те или иные события, но в первую очередь они получают за это деньги. Волонтерство — это не работа, это порыв души от желания делать мир лучше.

Анастасия Кирилюк:

Нужно понимать, что волонтер, который идет в некоммерческую организацию, имеет статус волонтера. Законодательно это закреплено: он делает что-то, исходя из собственного желания. Движущей силой должна быть не конкретная выгода, а желание. Но мы понимаем, что на одном желании тоже не выйдешь, поэтому тандем профильных вузов и некоммерческих организаций был бы интересен. Вуз может дать понять организации, какие преимущества студент хочет видеть. Мы не финансируем выезд волонтеров. Есть бесплатные кампусы, но если ребята заинтересованы ехать и участвовать, и решают, что будут делать двойную работу — и волонтерить на памятниках, и заниматься информационным сопровождением, или просто хотят поехать в качестве медиаволонтера, то это их инициатива. Финансировать, к сожалению, у нас нет возможности. Если бы была, было очень здорово».

Личный опыт