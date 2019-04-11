На журфаке Института государственной службы и управления прошла Медианеделя

Встречи и мастер-классы известных журналистов, писателей, политиков и продюсеров со студентами и абитуриентами
Идея родилась три года назад и была продиктована необходимостью знакомить будущих журналистов с профессией «из первых рук». В рамках медианедели у нас проходят не только мастер-классы известных журналистов, писателей, политиков и продюсеров. Для школьников, абитуриентов проводится научно-практическая конференция «New media и современная журналистика» для открытия новых талантов, а для студентов — День карьеры, где собираются представители различных СМИ, готовых взять их на практики и стажировки.
В этом году у нас прошел отдельно День журналистики, где выступили известные журналисты, День литературы, главным спикером которого выступил писатель Дмитрий Быков, и День продюсирования, в ходе которого выступили известные продюсеры (Марина Равье, Виктор Дробыш, Софья Чмух).
Лекции практиков посещают и преподаватели. Взаимодействие теории и практики всегда положительно влияет на образовательный процесс, а именно на мастер-классах преподаватели пополняют запас практических примеров для объяснения теории.
Студенты же помогают писать отчетные тексты, фотографируют и снимают видео для сайта Академии. Это тоже полезная практика.
Марина Кожевникова-Равье: «Идеальный продюсер — это сочетание авантюризма и порядочности»
На мастер-классе «Продюсирование и продвижение медиа на международном рынке» продюсер, режиссер и актриса Марина Кожевникова-Равье рассказала о своем непростом пути в режиссуре:
Знать надо все! Если вы не будете знать русский язык, литературу, историю религии, вы будете очень плохо ориентироваться в этом мире.
Продюсер отметила, что перед тем как стать профессионалом, она изучила юриспруденцию, бухгалтерский учет и многое другое.
По ее словам, репутация — это самое дорогое:
Я буду лучше снимать один фильм три года, но качественно, чем за большие деньги буду делать быстро и плохо. Важно не только создать, но и сохранить свою репутацию, так как ее очень трудно восстанавливать.
Чтобы работать в сфере кино, надо знать литературу, историю религии и изобразительного искусства. Продюсер должен заранее готовить зрителя к просмотру картин, устраивая пресс-конференции до и после показа.
Марина Равье обозначила несколько правил, которые нужно знать будущим продюсерам:
— Идеальный продюсер — это сочетание авантюризма и порядочности.
— Хороший фильм — это искусство, которое при этом будет приносить деньги.
— Креативность — это очень важное и нужное качество для хорошего продюсера.
Александр Яковлев: «Важно понимать уже сегодня, какова ваша цель, как журналиста, как профессионала»
Журналист «Комсомольской правды» Александр Яковлев рассказал об особенностях создания медиаконтента.
Он объяснил, как строится телевизионный эфир, что такое рейтинги, откуда они берутся и для чего нужны. Александр показал, какие ошибки часто допускают выступающие и объяснил, как их убрать. Особое внимание спикер уделил взгляду: он не должен быть устремлен в пол. Также не стоит ходить по залу без остановки, чтобы не отвлекать внимание слушателей от своей речи. Интонация, по словам Яковлева, должна быть умеренной, комфортной для слушателя — не монотонной, но и без выкриков. А манера общения должна зависеть от темы выступления и аудитории:
Если у вас очень серьезные проблемы с речью, с дикцией, то, из уважения к аудитории, можно попытаться их поправить или исправить. Но я считаю, что это не является какой-то преградой. Мы знаем множество замечательных журналистов, телерадиоведущих, у которых были какие-то изъяны, но это не помешало им, потому что зритель, слушатель любит не за то, как говорят, а за то, что говорят.
Журналист пожелал студентам всегда ставить перед собой цели и учиться мастерству у своих преподавателей:
Я думаю, что важно формулировать цель, а образование, в свою очередь, —важнейший инструмент для достижения цели. Хочу сказать студентам этого замечательного университета, что важно знать, кем вы хотите быть через пять-десять лет. Ваше образование и ваше обучение будет более осознанным. Мне кажется, это очень-очень важно — понимать, в каком направлении движется студент, и чего он хочет добиться.
Актовая лекция писателя, журналиста Дмитрия Быкова
Своим опытом со студентами поделился Дмитрий Быков — писатель, публицист, литературный критик и журналист. Спикер предложил провести лекцию в формате «вопрос-ответ». Темой лекции стала журналистика как литература. По мнению Быкова, есть две ветки литературы: фэнтези и журналистика. Писатель провел грань между этими направлениями, акцентировав внимание слушателей на том, что можно быть прекрасным фантастом, но «так себе» журналистом и наоборот. Все зависит от личных данных.
Быков отметил, что самый популярный и читаемый жанр сегодня — это биография. Люди хотят читать про успешных людей и стремятся достичь такого же успеха. Книги про приключения, детективы и фэнтези уже не так актуальны. Второй по популярности жанр — журналистское расследование.
По мнению писателя, журналистика вступает в дело там, где литература отступает. Журналистика — один из самых ярких способов заявления своей гражданской позиции. Это же сопряжено и с опасностью профессии в современном обществе.
Разносторонняя личность как писателя, так и журналиста, по мнению Быкова, — одна из ключевых составляющих хорошего художественного текста. Также спикер поделился со студентами формулой успеха: 90 % врожденной одаренности и 10 % усидчивости.
К концу лекции студенты поинтересовались о различиях журналиста и писателя. Быков считает, что писателю необходимо только умение писать, а журналисту, помимо этого, нужны ум и хватка, чтобы грамотно выполнять свою работу. О себе же Дмитрий Быков сказал: «Если бы я не писал, я бы не жил».
Роман Бабаян: «Журналист всегда должен оставаться спокойным и уверенным»
На мастер-классе «Политическое ток-шоу: специфика жанра» российский тележурналист и репортер, ведущий программы «Право голоса» на телеканале «ТВ Центр», лауреат премии «ТЭФИ» Роман Бабаян рассказал о правилах поведения на съемочной площадке:
Когда ты выходишь на любую площадку, ты должен обладать огромным запасом знаний. Даже если каждый день ты обсуждаешь одно и то же, надо освежать информацию, готовиться к каждой программе.
Журналист всегда должен держать себя в руках и оставаться спокойным и поменьше думать о справедливости, поскольку из-за нее начинаются все войны.
Не люблю слово шоу, — начал свой мастер-класс Бабаян, посмотрев на экран, где была обозначена тема мастер-класса. — В моем понимании, это означает предварительную постановку. Моя передача проводится все-таки в формате общественно-политической программы. Заранее что-то подготовить невозможно. Что важнее всего в нашей профессии? Держать себя в руках. Ведущий не должен оставаться в стороне.
Студенты и школьники вместе со спикером провели собственную общественно-политическую передачу, дискутировали на тему «Мораторий на смертную казнь. Оставить или отменить?»
День продюсирования в Президентской академии
Сергей Лапенков и Софья Чмух провели мастер-класс «Продюсирование социально-значимых и общественно-политических проектов».
Сергей Лапенков начал с того, как у него появилась задумка создания общественного гражданско-патриотического движения «Бессмертный полк»:
Это история не политическая, не коммерческая, она о людях и принадлежит людям. Наша цель была расширить воронку памяти об этих людях, создать некую народную традицию. Лично для меня — это память о моем дедушке. Мы из поколения внуков фронтовиков, но Бессмертный полк — это не только про тех, кто сидел в окопах. Это история про людей, которые жили в те очень непростые времена. История про поколение 40-х годов, про человека того времени. Помнить нужно не вообще. Помнить нужно о конкретном человеке.
Далее слушатели поприветствовали PR-директора фонда «Окрытый мир», PR-директора и сопродюсера Международного фестиваля российской культуры FEELRUSSIA, специалиста по PR- и GR-коммуникациям Софью Чмух. Образование политтехнолога дало Софье Чмух очень много возможностей.
Спикер рассказала об участии во множестве проектов: продюсирование фестивалей, съемки фильмов, организация фондов. Одним из самых заметных стал проект «Старость в радость», где участникам удалось собрать более 90 миллионов рублей. На вопрос, как стать продюсером с нуля, Софья Чмух ответила:
Это не сложно. Как минимум нужно мечтать об этом, как максимум обладать хорошим слогом, честно выполнять свою работу, иметь пару единомышленников и знать точно, чего ты хочешь и что это даст всем тем, кого ты можешь сподвигнуть с тобой продюсировать какой-то проект.
Любая идея осуществима, надо лишь преодолеть пропасть между задумкой и реализацией.
Виктор Дробыш: «Продюсер должен уметь взять на себя огромную ответственность за судьбу артиста или проекта»
Мастер-класс «Продюсирование музыкальных проектов: история успеха» продюсер и композитор Виктор Дробыш начал с рассказа о своем творческом пути:
Продюсер должен обладать многофункциональным опытом. Он должен уметь объединить все свои знания в одно целое. Став продюсером артиста, ты берешь его судьбу в свои руки и это огромная ответственность. И своим бездействием или неправильным действием можешь испортить его карьеру.
Студенты узнали, что музыкальный продюсер должен сочетать в себе навыки менеджера, музыканта и стратега, помогая, тем самым вытягивать талант из человека. Кроме того, важно обладать хорошим чутьем и находить правильных людей, правильные мероприятия, чтобы всегда быть в теме и быть лучшим.
Говоря о молодых талантах ХХI века, продюсер отметил влияние интернета на личность (как способ быстрее заполучить популярность и записать песню без аренды студии), а также, что хороших ребят много и из-за этого сложнее раскручивать каждого. Поэтому нужно стремиться к тому, чтобы разрывать стандарты, выходить за рамки, как, например, случилось с проектом «Бурановские бабушки».
На вопрос, что самое сложное в работе продюсера, Виктор Дробыш ответил:
Сталкиваться с человеческим фактором, когда раскручиваешь молодого артиста.
А итог мастер-класса был такой:
Главное задумываться не о ротациях, а о том, достучались ли вы до человеческих сердец.
Мастер-класс Светланы Зейналовой: «Работа журналиста в прямом эфире: как сделать утро добрым?»
Ведущая программы «Доброе утро» на Первом канале Светлана Зейналова рассказала об особенностях утренних программ, объяснила, как строятся утренние эфиры, какие есть трудности при их создании и как с ними бороться. По словам Зейналовой, создание утренней телепрограммы — очень трудоемкий и дорогой процесс.
Гостья раскрыла формулу идеальной программы:
Программа и все ее герои говорят на одном языке со слушателями. Утренняя программа — это интересные люди, создание хорошего настроения, получение информации, яркие события жизни страны и мира, актуальная и практически полезная информация.
При создании любого проекта надо помнить, что зрители любят разнообразие, но все-таки негативно относятся к изменениям формата передачи.
Зейналова поделилась мнением о журналистском образовании:
Вы должны быть просто образованными людьми и уметь работать с информацией, потому что все, что есть в мире, вы выучить за несколько лет не сможете, но вы должны уметь учиться! В любой момент надо сесть и подготовить себя по той теме, которой будете заниматься, и сделать это правильно, профессионально, — это первое. Во-вторых, хорошо бы элементарно знать, где находится Махачкала, Владивосток и чем он отличается от Калининграда. И самое главное: уметь пользоваться нашим великим и могучим русским языком без словаря, делать это красиво и ярко!
Зейналова призвала студентов всегда ориентироваться на аудиторию и следовать ее запросам.
Марианна Максимовская: «В журналистике важно не прятать свое «я» и формулировать мысли просто и ясно»
Известная телеведущая и репортер Марианна Максимовская начала свое выступление с рассказа о том, что сегодня происходит в профессии. По ее мнению, особенно интересна сейчас журналистика авторскими возможностями.
Во время лекции журналистка затронула много важных вопросов, один из которых — ложь в журналистских материалах:
Журналист говорит правду, будучи голодным и бедным. Богатеешь — становишься частью системы.
По мнению Максимовской, наш мир сильно изменился. Из-за большого количества информации мы теряем внимание, не замечаем деталей.
Марианна Александровна объяснила студентам свое видение журналистики:
Это не искусство, а ремесло. Главное — что показывать, а не идею.
Спикер пожелала будущим журналистам не прятать свое «я» и учиться четко и ясно формулировать свои мысли.