На журфаке Института государственной службы и управления прошла Медианеделя

Идея родилась три года назад и была продиктована необходимостью знакомить будущих журналистов с профессией «из первых рук». В рамках медианедели у нас проходят не только мастер-классы известных журналистов, писателей, политиков и продюсеров. Для школьников, абитуриентов проводится научно-практическая конференция «New media и современная журналистика» для открытия новых талантов, а для студентов — День карьеры, где собираются представители различных СМИ, готовых взять их на практики и стажировки.

В этом году у нас прошел отдельно День журналистики, где выступили известные журналисты, День литературы, главным спикером которого выступил писатель Дмитрий Быков, и День продюсирования, в ходе которого выступили известные продюсеры (Марина Равье, Виктор Дробыш, Софья Чмух).

Лекции практиков посещают и преподаватели. Взаимодействие теории и практики всегда положительно влияет на образовательный процесс, а именно на мастер-классах преподаватели пополняют запас практических примеров для объяснения теории.

Студенты же помогают писать отчетные тексты, фотографируют и снимают видео для сайта Академии. Это тоже полезная практика.

Марина Кожевникова-Равье: «Идеальный продюсер — это сочетание авантюризма и порядочности»

На мастер-классе «Продюсирование и продвижение медиа на международном рынке» продюсер, режиссер и актриса Марина Кожевникова-Равье рассказала о своем непростом пути в режиссуре:

Знать надо все! Если вы не будете знать русский язык, литературу, историю религии, вы будете очень плохо ориентироваться в этом мире.

Продюсер отметила, что перед тем как стать профессионалом, она изучила юриспруденцию, бухгалтерский учет и многое другое.

По ее словам, репутация — это самое дорогое:

Я буду лучше снимать один фильм три года, но качественно, чем за большие деньги буду делать быстро и плохо. Важно не только создать, но и сохранить свою репутацию, так как ее очень трудно восстанавливать.

Чтобы работать в сфере кино, надо знать литературу, историю религии и изобразительного искусства. Продюсер должен заранее готовить зрителя к просмотру картин, устраивая пресс-конференции до и после показа.