«Медиазона» ответила на требование признать ее иноагентом

Издание «Медиазона» ответило на новость о жалобе в Роскомнадзор и Генпрокуратуру от Фонда защиты национальных ценностей, руководит которым политтехнолог Максим Шугалей, близкий к бизнесмену Евгению Пригожину.

«Медиазона» пишет, что после такой же жалобы, но не публичной, была признана иноагентом «Медуза» (внесена в реестр СМИ-иноагентов). Редакция сообщает, что никто из чиновников с ними не связывался.

«Практика последних месяцев показывает, что в реестр под надуманным предлогом может попасть практически любое независимое издание — и даже отдельные люди (и даже не обязательно журналисты)» – пишет издание. Редакция подчеркнула, что живёт на пожертвования от читателей.

Напомним, Шугалей обвинил «Медиазону» в размещении материалов ФБК и «Медузы» (внесены в реестр иностранных агентов), информационном сопровождении судебных процессов над военнослужащей украинского карательного батальона «Айдар», размещении недостоверной информации в тексте.