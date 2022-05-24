Что должен знать и уметь медицинский журналист

Узнали у практикующих авторов и редакторов
Писать о здоровье сложно: нужно следовать принципам доказательной медицины, разбираться в научных источниках и все время проверять факты. ЖУРНАЛИСТ узнал у практикующих авторов и редакторов, какими компетенциями должен обладать медицинский журналист.
Быть дотошным и занудным
Медицинская журналистика — направление научной журналистики, поэтому специалисту важно уметь работать с научными источниками: искать и анализировать информацию, оценивать качество статей, журналов, исследований, различать факт и точку зрения в работах.
Лизавета Дубовик, директор офиса медицинских проектов КБ «Палиндром»:
«Есть пирамида доказательности: гайдлайны — вершина, затем идут метаанализы. Если информации нет и нужно закопаться в какое-то исследование, придется проверить качество научных журналов и авторов».
Качественные тексты о медицине нужно писать с опорой на несколько релевантных источников. Одна статья для медицинского автора не будет значить много. Не будут иметь значение и небольшие исследования частных компаний, которые заинтересованы в результате. Нужно опираться на большие клинические исследования и международные рекомендации. Например, на сайт министерства здравоохранения Великобритании, статьи Клиники Мейо, проверять информацию по данным ВОЗ и в медицинской научной базе Uptodate.
Медицинские журналисты проверяют факты и ссылки по несколько раз. В этой профессии нельзя полагаться на собственные знания. Например, нельзя писать, что зимой нужно носить шапку, потому что холод вредный и так мама говорила. Любые и даже самые очевидные истины нужно проверять и подтверждать. Хороший доказательный текст содержит ссылки на научные источники.
Елена Савинова, автор Telegram-канала «О прививках без истерик»:
«Важно понимать, что такое наука, научное мышление, научно-понятийный аппарат, знать разные типы исследований, понимать, где исследование, а где точка зрения».
Елизавета Бабицкая, медицинский журналист «Медузы»*:
«Научные журналисты часто занимаются исследованиями и на их основе пишут научные новости. А медицинские журналисты ориентируются на медицинские рекомендации и гайдлайны, которыми пользуются сами врачи».
Перестать гуглить на русском
На русском языке практически нет достоверной медицинской информации. Даже если болит голова, лучше искать на английском. Это международный язык медицины, на нем публикуют актуальные клинические исследования и международные рекомендации.
Идеальное соотношение источников в тексте: 90% информации из зарубежных источников, 10% — из российских клинических рекомендаций. Последние нужны, чтобы сравнить с англоязычными и адаптировать информацию под российские реалии. Например, некоторые препараты против курения используют во всем мире, но в российских клинических рекомендациях их нет. Такие препараты нельзя купить в России, и медицинский журналист должен об этом написать и предложить альтернативу.
Екатерина Кушнир, медицинский редактор «Тинькофф Журнала»:
«Без английского никуда. Практически все достоверные источники информации — англоязычные, на русском мало чего-то такого выходит».
Дарья Саркисян, медицинский редактор «Медузы»*:
«Чтобы быть медицинским журналистом, совершенно необязательно быть врачом или иметь медицинское образование. Важно любить медицину, потому что без этого невозможно постоянно быть в теме и работать по 8 часов в день».
Знать, сколько почек у человека
Нужно иметь здоровый интерес к теме медицины: без желания глубоко разобраться в теме, без любви к биологии и человеку стать профессионалом невозможно.
Такой интерес обычно есть у выпускников медвузов и биофаков. С профильным образованием проще освоиться в профессии, потому что уже есть базовое представление о работе организма. Если его нет, велик риск писать о медицине с грубыми ошибками.
Начинающему журналисту придется много и усердно учить анатомию, вирусологию, эпидемиологию. Например, смотреть тематические онлайн-курсы, читать учебники и научно-популярные книги о медицине.
Ирина Шубина, приложение для здоровья Welltory:
«Выбирать эксперта для материала нужно по наличию приверженности принципам доказательной медицины, наличию публикаций. Если врач ведет блог, можно проверить статьи и понять, использует ли он научные источники, не продвигает ли сомнительные методы лечения или средства».
Полина Полещук, специальный корреспондент «Купрума», ведущая подкаста «Без шапки»:
«Ответственность за то, что ты пишешь, должна быть с медицинским журналистом всегда. Это как рука, которая всегда с тобой, как часть тебя. Автор не может написать «на отвали» или не проверить какой-то источник, потому что человек может прочитать текст и нанести ущерб своему здоровью».
Доверяй, но проверяй
Медицинский журналист готовит материалы вместе с врачами, но он не должен доверять им на слово. Любые высказывания, факты и цифры нужно проверить и подтвердить. Поэтому хороший медицинский журналист не будет доверять врачу только потому, что у него 30-летний стаж. Придется договориться с экспертом и попросить его выслать ссылки, чтобы подтвердить слова.
Еще нужно уметь выбирать врачей: хороший эксперт соблюдает принципы доказательной медицины, постоянно повышает квалификацию, не использует сомнительные методы в работе.
Надежда Прохорова, главный редактор Profilactika.Media:
«Цель медицинской журналистики — повысить общую пациентскую информированность».
Даниил Давыдов, медицинский автор «Тинькофф Журнала»:
«На старте умение писать — не главное. Главное — желание узнать, как дела обстоят на самом деле. Не верить на слово, не пересказывать чужую информацию, а самому докопаться и своим мозгом понять, в чем суть явления».
Ирина Клягина, редактор «Купрума»:
«Для медицинского журналиста важны не только исследования, источники, эксперты, но и общие компетенции для всех журналистов — видеть историю за набором фактов и говорить с читателем по-человечески».
Дисклеймеры не спасут
Автор берет на себя большую ответственность за факты, о которых он пишет. Потому что человек, прочитав текст, может принять какое-то медицинское решение. Специальные плашки с призывом сходить к врачу помогают, но полностью ответственность не снимают.
Ольга Кашубина, шеф-редактор медицинской рубрики «Тинькофф Журнала»:
«С точки зрения классической журналистики неправильно не давать слово антипрививочникам, если мы делаем какой-то материал о вакцинации. Но в случае с медициной такая дипломатичность может запутать читателя и заставить его принять неверное медицинское решение. Наша задача — показывать только правильную точку зрения, а не пытаться учесть интересы вообще всех».
Хорошо писать тоже важно
Без умения интересно и понятно писать о сложных вещах медицинская журналистика теряет смысл. Это в большей степени объяснительная журналистика, где на пальцах нужно говорить о симптомах и заболеваниях аудитории, незнакомой с темой. Поэтому нужно либо самостоятельно развивать этот навык, либо работать в связке хорошим редактором.
*Внесена Минюстом в реестр иноагентов
Источники: https://ksjhandbook.org/#, https://journal.tinkoff.ru
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