Что должен знать и уметь медицинский журналист

Медицинские журналисты проверяют факты и ссылки по несколько раз. В этой профессии нельзя полагаться на собственные знания. Например, нельзя писать, что зимой нужно носить шапку, потому что холод вредный и так мама говорила. Любые и даже самые очевидные истины нужно проверять и подтверждать. Хороший доказательный текст содержит ссылки на научные источники.

Елена Савинова, автор Telegram-канала «О прививках без истерик»:

«Важно понимать, что такое наука, научное мышление, научно-понятийный аппарат, знать разные типы исследований, понимать, где исследование, а где точка зрения».

Елизавета Бабицкая, медицинский журналист «Медузы»*:

«Научные журналисты часто занимаются исследованиями и на их основе пишут научные новости. А медицинские журналисты ориентируются на медицинские рекомендации и гайдлайны, которыми пользуются сами врачи».

Перестать гуглить на русском

На русском языке практически нет достоверной медицинской информации. Даже если болит голова, лучше искать на английском. Это международный язык медицины, на нем публикуют актуальные клинические исследования и международные рекомендации.

Идеальное соотношение источников в тексте: 90% информации из зарубежных источников, 10% — из российских клинических рекомендаций. Последние нужны, чтобы сравнить с англоязычными и адаптировать информацию под российские реалии. Например, некоторые препараты против курения используют во всем мире, но в российских клинических рекомендациях их нет. Такие препараты нельзя купить в России, и медицинский журналист должен об этом написать и предложить альтернативу.

Екатерина Кушнир, медицинский редактор «Тинькофф Журнала»:

«Без английского никуда. Практически все достоверные источники информации — англоязычные, на русском мало чего-то такого выходит».

Дарья Саркисян, медицинский редактор «Медузы»*:

«Чтобы быть медицинским журналистом, совершенно необязательно быть врачом или иметь медицинское образование. Важно любить медицину, потому что без этого невозможно постоянно быть в теме и работать по 8 часов в день».

Знать, сколько почек у человека

Нужно иметь здоровый интерес к теме медицины: без желания глубоко разобраться в теме, без любви к биологии и человеку стать профессионалом невозможно.

Такой интерес обычно есть у выпускников медвузов и биофаков. С профильным образованием проще освоиться в профессии, потому что уже есть базовое представление о работе организма. Если его нет, велик риск писать о медицине с грубыми ошибками.

Начинающему журналисту придется много и усердно учить анатомию, вирусологию, эпидемиологию. Например, смотреть тематические онлайн-курсы, читать учебники и научно-популярные книги о медицине.