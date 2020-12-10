«Медиум» расширил возможности монетизации. Платформа станет альтернативой «Твиттеру»

Если бы «Твиттер» вам платили от 50 центов до доллара за каждый написанный твит, то стали бы вы пользоваться им чаще? Большинство авторов однозначно воскликнули бы: «Конечно!».

Одной из главных фишек среди нововведений платформы — появление специальных функций для написания коротких постов. Мишель Легро, заместитель редактора «Медиума», подробно рассказывает об этом в публикации на Medium Creator Hub. Естественно, новые функции доступны только для участников сообщества «Медиум».

Теперь авторы смогут выражать свои мысли так, как если бы они писали их в «Твиттере», при этом получая деньги от партнерской программы, либо продвигая статьи с помощью инструмента курирования контента. Благодаря новому формату авторы смогут расширить охват публикаций, создавать много нового контента и, самое главное, больше зарабатывать.

Как написать короткую статью

Начнем с основ: что такое короткая статья и как ее написать?

Публикация считается короткой, если содержит не более 150 слов. Все дело в том, что слово в английском языке в среднем состоит из 4,9 символов — таким образом, вся статья содержит почти 735 знаков. Получается, короткий пост на «Медиуме» в 2,5 раза больше поста в «Твиттере» (где максимальный объем всего лишь 280 символов). Такие статьи читаются всего за одну-две минуты.

Почему 150 слов? Потому что любая статья длиннее 150 слов отображается с кнопкой «читать дальше». Короткий пост полностью отображается в профиле или на главной странице публикации. Читатели смогут просмотреть его целиком, не открывая в отдельной вкладке. Конечно, можно писать короткие статьи и длиннее 150 слов, однако все эти фишки работать не будут.

Интересно, что «Медиум» скрыл новые функции коротких постов, когда платформа анонсировала радикальные изменения в середине 2020 года. Однако системы для создания коротких статей работают уже несколько месяцев. Если вы подписаны на официальный аккаунт «Медиума», то наверняка видели несколько таких публикаций — они используют их как минимум с июля.

Как создать такой же текст? Довольно легко. Вместо заголовка и фотографии начинать статью сразу с истории, подчеркивая и выделяя жирным первое предложение. Дальше пишите так, как вы обычно пишете, укладываясь в лимит по количеству слов. К таким постам можно использовать те же теги, которые применяются и к обычным публикациям.

Вот пример короткого поста из блога Medium’s Creator Hub.

Как мы видим, здесь нет ни заголовка, ни картинки. Первое предложение выделено жирным и подчеркнуто, а длина всего текста укладывается в 150 слов. Именно такую статью «Медиум» считает короткой.

А что писать-то

О чем может быть короткая статья? На самом деле, о чем угодно. Главное, чтобы это понравилось вашей аудитории. «Медиум» пишет: «Когда дело доходит до публикации короткой статьи, она должна быть разнообразной, но при этом важно сохранять последовательность внутри этого разнообразия — это и есть ключ».

Для чего нужна короткая статья:

• поделиться историей от другого автора, которая была бы интересна вашей аудитории.

• Обсудить срочные новости или важный анонс в сфере, которой посвящен ваш блог. Короткий пост пишется за считанные минуты, позволяя моментально реагировать на события и вовремя информировать своих читателей.

• Ссылаться на старые материалы, которые актуальны в зависимости от времени года, либо на относительно свежие публикации. Пример, статья про черную пятницу.

• Быстро отреагировать на материал другого автора. Только что прочитали текст и хотите спорить? Напишите короткий пост в виде ответа автору.

• Ссылаться на недавние материалы одинаковой тематики. Короткие посты идеальны, чтобы подвести итог всех предыдущих публикаций. К примеру, в прошлом месяце вы сделали пять текстов про домашний декор. Короткая статья поможет объединить тексты вместе: читателям будет проще ориентироваться. Блог «Медиума» о коронавирусе использует новый формат, собирая все новости о пандемии в одной сводке.

• Поделиться материалом из других медиа. Хорошего контента много не только на «Медиуме», но и на других площадках. Короткие посты позволяют ссылаться на публикации из разных источников и обсуждать их.

• Поделиться фото/видеоконтентом. Новый формат идеален, чтобы быстро опубликовать видео или фото со своим комментарием.

• Анонсировать грядущие публикации. Планируете написать что-то классное? Сообщите о своих планах в коротком посте, чтобы подогреть интерес читателей. Можно даже добавить пару строчек из будущей статьи, чтобы читатели понимали, чего ожидать.

Также это отличный способ привлечь новых подписчиков, которых потенциально могла бы заинтересовать ваша публикация.

«Медиум» рекомендует отмечать других авторов или их материалы в своих коротких постах. Чтобы упомянуть другого писателя, надо сначала ввести символ @, а затем никнейм. После этого появится список авторов с похожими именами. Далее надо кликнуть на нужный, и его имя отобразится в тексте. Как только пост будет опубликован, авторы, отмеченные в тексте, получат уведомление. Чтобы упомянуть чужой материал на «Медиуме», нужно скопировать ссылку на него и вставить ее в свой пост.

Преимущества коротких постов для авторов

Новый формат очень напоминает «Твиттер», так как такие посты по функциям очень схожи с твитами (обсуждение срочных новостей, оповещение своей аудитории о будущих планах и т. д.). Разве что на «Медиуме» за них платят, но функция доступна только для участников сообщества.

Зачем использовать короткие посты?

• Они пишутся быстро и легко. Сколько времени уйдет на написание текста в 150 слов? Ничтожно мало. Короткие посты шикарны тем, что они очень лаконичны, а на их создание не нужно тратить много времени. Это позволяет быстро реагировать на события, а также выпускать контент намного чаще.

• Они позволяют курировать контент. Аудитория не ищет обычный контент — она ищет уже готовый, отфильтрованный и тщательно отобранный. С одной стороны, роль автора заключается в создании чего-то из ничего, с другой — иногда не обязательно создавать, а достаточно лишь тщательно отбирать уже созданный контент, будь то собственные тексты, либо чужие, которые могли бы понравиться целевой аудитории. Отбор — это не обман, ведь для аудитории важен именно хороший, качественный контент (конечно, ссылки на чужие материалы обязательны). Короткая статья позволяет написать небольшой комментарий к понравившемуся вам тексту и сразу же поделиться своими мыслями с аудиторией. Как автор вы ничего нового не создали, однако в то же время отбираете для читателей действительно качественные публикации.

• Они монетизируются. Если заблокировать публикацию с помощью платного доступа, она все равно получит монетизацию, как и любая другая статья (если вы участвуете в партнерской программе Медиума). Само собой, короткие посты читаются быстро. Обнаружилось, что блоги с аудиторией более 5000+ подписчиков зарабатывают от $0,25 до $2,00 за каждый короткий пост. Это все равно, как если бы вам платили $1 за каждый твит.

• Они подходят для курирования контента и могут использоваться в публикациях. Раньше «Медиум» не разрешал курировать посты длинной меньше трех минут. Однако сейчас это ограничение убрали. Несмотря на то, что курирование статей имеет низкий приоритет в новой версии «Медиума», это никак не помешает применять его для коротких постов. Более того, короткие посты можно делать частью больших публикаций.

• Они объединяют авторов. Если упомянуть другого автора в своей статье, он получит уведомление. Это отличный способ коммуникации между писателями: можно обсудить интересные детали публикации, а также продвигать тексты друг друга, создавая авторское сообщество.

• Они позволяют экспериментировать. Короткие статьи легко писать, а аудитории — легко читать. Это делает их хорошим инструментом для экспериментов. Можно попробовать написать парочку — посмотреть, понравится ли это читателям. Если все пройдет удачно, их можно выпускать постоянно. Если все окажется плохо, это не беда — вы всего лишь жертвуйте одной-двумя минутами своего времени.

Вот пример короткой статьи

• Она читается за минуту.

• Первое предложение подчеркнуто, никакого заголовка и картинки.

• Есть ссылка на другую статью по теме с картинкой.

• Скорее всего ее опубликуют в разделе «Стартапы».

• Пост собрал 78 просмотров, при этом автор заработал $0,45 в первые три дня. Это немного, но вполне неплохо для такого маленького текста.

• Выросли просмотры на старых публикациях.

Создай собственный пост

Таким образом короткие статьи похожи на обычные твиты, однако они монетизируются и доступны только для участников сообщества «Медиума». Их легко и быстро писать, они позволяют экспериментировать, их можно использовать, чтобы курировать контент, ссылаясь на старые публикации, а также с их помощью можно комментировать различные события. Если у вас есть блог на «Медиуме» — протестируйте новый формат, вдруг читателям это понравится. Начните прямо сейчас — нажмите на кнопку «написать», затем подумайте, как кратко изложить свои идеи и создайте свой первый короткий пост.