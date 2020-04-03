Медийщиков приглашают поучаствовать во Всероссийском конкурсе от Агентства стратегических инициатив «Смарт.Эволюция»

Агентство стратегических инициатив (АСИ) запускает на платформе «Смартека» конкурс «Смарт.Эволюция» с призовым фондом в три млн руб. Его цель – найти лучшие практические решения, в том числе по борьбе с коронавирусом и его последствиями. Также агентство ищет решения, как адаптировать людей и бизнес к новым условиям жизни во время пандемии и после нее. Заявки принимаются до 15 мая. Впервые побороться за победу смогут журналисты, репортеры и блогеры.

«Смарт.Медиа» — специальная номинация для журналистов, репортеров и блогеров. Авторы должны показать, как найденные ими практики отразились на жизни людей, или обозначить полезное решение, которое дало тот или иной социально-экономический эффект для региона или сообщества, нуждающихся в поддержке. Пять победителей получат по 100 тыс. руб.

Что надо делать?

Писать, фотографировать или снимать. То есть выполнять свои обычные функции

Про что «творить»? На какую тему делать материал?

Есть два трека:

1. Рассказать про любую практику, которая есть на Смартеке (их сейчас более 100 — https://smarteka.com/practices). Например, как эти представленные решения, призванные улучшать жизни людей, работают; или как они были придуманы (примечание: практики собирались со всей России, поэтому на платформе есть фильтр по регионам и тематическим категориям).

2. Взять актуальную проблему, которая, например, трогает лично тебя и описать ее решение. Описать не идею или проект, а именно готовый план действий (практику), который может быть в ближайшее время реализован в России, в конкретном регионе или городе.

Тематические категории, которые должны быть затронуты: Здоровье и образ жизни, Инвестиции, Развитие МСП и экспорта, Уровень жизни и демография, Экология, Туризм, Инновации и технологии, Культура, Эффективное управление, Жилье и городская среда, Образование, Развитие сельских территорий.

При желании можно рассказать о том, как решаются проблемы, связанные с эпидемией коронавируса (например, зарубежом): профилактика заражения, сдерживание распространения, организация удаленной работы и обучения или иные меры адаптации жизни людей.

При этом речь должна идти не про идею или проект, а про готовое решение с подтвержденной эффективностью, которое уже реализуется, а значит имеет четкий алгоритм необходимых для запуска действий и возможность применения в регионах РФ.