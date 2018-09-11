Заместитель гендиректора ВГТРК Дмитрий Медников покинул госхолдинг 

Заместитель гендиректора ФГУП «Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания» по развитию Дмитрий Медников покинул госхолдинг. Об этом рассказал РБК сам Медников, уточнив, что официально перестал работать в ВГТРК с 1 сентября.

У гендиректора ВГТРК Олега Добродеева до ухода Дмитрия Медникова было, по информации РБК, десять заместителей, два из которых имеют статус первого. Это гендиректор телеканала «Россия 1» Антон Златопольский и занявший пост первого заместителя Добродеева после президентских выборов, журналист ВГТРК, пресс-секретарь предвыборного штаба Владимира Путина Андрей Кондрашов.

В пресс-службе ВГТРК отказались комментировать уход Медникова и уточнить количество заместителей Добродеева на данный момент.

Медников начал работу в ВГТРК в 2000 году в качестве редактора-корреспондента программы «Международная панорама». С 2006 по 2012 год был главным редактором информационного канала «Вести 24» (сейчас «Россия 24»). В сентябре 2009-го назначен на пост заместителя гендиректора ВГТРК. С января 2010-го по апрель 2013 года был также главным редактором телеканала «Россия 2».

В последние годы Медников активно занимался развитием тематических каналов в рамках СП с «Ростелекомом»

После ВГТРК Дмитрий Медников намерен заняться венчурным бизнесом. Приоритеты инвестфонда — проекты, связанные с новыми экологическими технологиями, ​а также «поиск талантов».

Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости