«Медуза» больше не будет помечать «надежность» источников

«Медуза» больше не будет ставить маркировку «надежный источник», «требует подтверждения» или «ненадежный источник» в новостных заметках.

Ранее издание сортировало источники по степени участия и близости к событию. Если о событии рассказывает его непосредственный участник, и он не скрывает своего имени, — это «надежный источник». Когда министерства и ведомства, компании и организации публикуют официальные сообщения или документы, это тоже «надежный источник». Когда качественные медиа рассказывают какую-то новость со ссылкой на анонимные источники, это «требует подтверждения». Когда то же самое делают издания с сомнительной репутацией, это «ненадежный источник».

Свой отказ от маркировки «Медуза» объяснила путаницей, возникающей из-за того, что маркируются источники, но не сама информация:

Представим, что президент США заявил в обращении к нации, что Земля плоская. Обращение транслировали все телеканалы и мы видели его своими глазами. Это «надежный источник»; нет сомнений, что президент сказал именно это. При этом сам тезис о плоской Земле, как минимум, «требует подтверждения».

Издание отметило, что маркировка «не помогает читателям, а скорее запутывает их»:

Мы думаем, что читатели «Медузы» должны сами решать, насколько надежным они считают источник (или источники) новости. Наша задача — предоставлять им все необходимые сведения в самом тексте материала, чтобы читатель мог принять более качественное решение по этому поводу.

Теперь редакция будет указывать, что из себя представляет источник, из которого информация получена, а читатели сами уже будут делать вывод — доверять ему или нет.