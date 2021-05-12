«Медуза»* больше не будет участвовать в производстве ютьюб-шоу «Скажи Гордеевой» и «Радио Долин»

мая 12, 2021

С 11 мая 2021 года ютьюб-шоу «Скажи Гордеевой» и «Радио Долин» становятся автономными проектами. Издателями будут их ведущие — Катерина Гордеева и Антон Долин.

По словам главного редактора «Медузы»* Ивана Колпакова отделение проектов от «Медузы» напрямую связано с тем, что Минюст России объявил издание «иностранным агентом»:

Мы не хотим подвергать создателей ютьюб-шоу рискам, связанным с этим статусом. Мы убеждены, что «Скажи Гордеевой» и «Радио Долин» смогут успешно работать и без нашего участия. У каждого из этих проектов есть своя команда и своя аудитория; они могут сами зарабатывать себе на жизнь с помощью рекламы. 

Анонсировать новые выпуски «Медуза»* по-прежнему будет.

Источник: Медуза*
*Признана СМИ-иноагентом
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