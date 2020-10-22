«Медуза» извинилась за публикацию текстов журналиста, который выдумывал экспертов

16 октября 2020 года анонимный телеграм-канал «Белорусский порядок» рассказал о белорусском журналисте Денисе Лавникевиче, который пишет для многих российских и белорусских СМИ под разными псевдонимами. Авторы канала обвинили Лавникевича в масштабном обмане; поводом стала его заметка в «Открытых медиа» о том, что Александр Лукашенко пообещал Светлане Тихановской выпустить политзаключенных в обмен на прекращение акций протеста. На эту статью, которая оказалась недостоверной, ссылались многие издания из России, Украины и Беларуси.

Статья про Тихановскую подписана Виктором Демидовым. Однако «Белорусский порядок» определил реального автора статьи по именам экспертов, комментировавших заявление «анонимного источника в штабе Тихановской» о ее предполагаемых переговорах с Лукашенко. Белорусские «политолог Светлана Гречулина» и «политолог Антон Платов» одновременно появляются в текстах только двух авторов, публикующихся в разных СМИ — Виктора Демидова и более популярного Дениса Лавникевича. Редакция «Открытых медиа», проведя внутреннюю проверку, подтвердила, что «Виктор Демидов» — это и есть Лавникевич, и прекратила сотрудничество с ним, потому что он грубо нарушил журналистские стандарты.

Белорусскому изданию «Наша нива» Лавникевич сказал, что его эксперты — реальные, просто «Антон Платов» дает комментарии под псевдонимом, поскольку это «сведущий человек, работающий в госструктурах». При этом настоящая Светлана Гречулина нашлась. Защищавшая права детей-сирот активистка Гречулина заявила «Нашей ниве», что отошла от дел и разрешила Лавникевичу пользоваться своим именем — что он и делал, выдумывая от ее имени комментарии «политолога».

Лавникевич не просто выдумывал экспертов и даже целые экспертные центры — он также сочинял статьи под их именами, в которых в качестве эксперта брал комментарии у себя, то есть Дениса Лавникевича. Например, в 2014 году Лавникевич писал заметки в «Газету.ру» под своим именем, цитируя в них политолога «Виктора Демидова» — того самого, чьим именем он шесть лет спустя будет подписываться как автор «Открытых медиа». А на «Русскую планету» он писал уже как Антон Платов, цитируя «эксперта по белорусской политике» Дениса Лавникевича.

«Медуза», в которой тексты «Антона Платова» публиковались в 2014-2015 гг. удалила материалы с сайта: