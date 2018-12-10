Илья Красильщик покинет пост издателя «Медузы» с 1 января 2019 года, об этом он сообщил на своей странице в социальной сети Facebook:

Я ухожу из Медузы с 1 января 2019 года. Дурацкие какие-то слова, сам не верю до конца, но нет, правда — ухожу. Ухожу, всех любя, готов всем помогать — но уже советами, а не работая... Важность того, что делает Медуза — совершенно безусловная. Просто я, лично я, не нахожу себе в ней больше места.

Он намерен переехать из Риги, где располагается офис издания, в Москву, при этом он не сообщил свое следующее место работы, отметив, что «впереди полнейшая неизвестность».