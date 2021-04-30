«Медуза»* объявила о сборе донатов после включения в список иноагентов

Редакция «Медузы» в обращении к читателям рассказала, что из-за статуса иноагента, который в апреле получило издание, она потеряла рекламодателей. «Это значит, что у нас заканчиваются деньги. Прямо сейчас», — говорится в обращении.

Мы резко снизили расходы. У нас больше нет офиса — ни в Риге, ни в Москве. Мы практически отказались от сотрудничества с внештатными авторами. Мы урезали зарплаты: сокращения составили от 30 до 50%. Даже при таком раскладе «Медуза» долго не протянет.

Поэтому компания попросила читателей помочь «спасти “Медузу”»: пользователи могут оформить разовый или регулярный платёж в рублях, долларах или евро на любую сумму.

Издание отмечает, что сейчас закон не запрещает поддерживать иноагентов, а у людей, которые перечисляют деньги таким организациям, проблем не возникает. Компания также отметила, что не хранит данные банковских карт, а на странице оплаты нет никаких скриптов.

Минюст внес «Медузу» в список иноагентов 23 апреля. 26 апреля к читателям обратился главред издания Иван Колпаков. Он рассказал, что этот статус означает для «Медузы» три угрозы, первый из которых — уход рекламодателей.

*Издание признано Минюстом иностранным агентом