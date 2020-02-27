О журналистском расследовании «Медузы»: мнения экспертов

21 февраля «Медуза» опубликовала журналистское расследование, в котором высказала версию о том, что фигуранты дела «Сети»* причастны к убийству. В своем материале журналисты ссылаются на Алексея Полтавца и некого Илью, которые говорят об уголовном преступлении осужденных. Текст «Медузы» вызвал неоднозначную реакцию у журналистского сообщества. Не будем пересказывать упреки и слова поддержки, высказанные уважаемому изданию. Обратимся к пониманию сути жанра «журналистского расследования» и специфики работы журналиста-расследователя.

Борис Лозовский, профессор факультета журналистики УрФУ

Алексей Венедиктов как‑то сказал, что журналист не должен думать о последствиях. Мне кажется, что он прав. Потому что журналист, когда собирает и готовит материал, должен быть свободен полностью. Это дело редактора — давать материал сейчас или потом в этом виде или в сокращении.