О журналистском расследовании «Медузы»: мнения экспертов

Что важно учитывать в журналистском расследовании
21 февраля «Медуза» опубликовала журналистское расследование, в котором высказала версию о том, что фигуранты дела «Сети»* причастны к убийству. В своем материале журналисты ссылаются на Алексея Полтавца и некого Илью, которые говорят об уголовном преступлении осужденных. Текст «Медузы» вызвал неоднозначную реакцию у журналистского сообщества. Не будем пересказывать упреки и слова поддержки, высказанные уважаемому изданию. Обратимся к пониманию сути жанра «журналистского расследования» и специфики работы журналиста-расследователя.
Борис Лозовский, профессор факультета журналистики УрФУ
Алексей Венедиктов как‑то сказал, что журналист не должен думать о последствиях. Мне кажется, что он прав. Потому что журналист, когда собирает и готовит материал, должен быть свободен полностью. Это дело редактора — давать материал сейчас или потом в этом виде или в сокращении.
Ольга Боброва — «Новая газета»
Расследование должно быть объективным и всесторонним. Когда мы за него беремся, мы не должны преследовать цель кого-то разоблачить. Мы должны дать возможность высказаться всем сторонам и, естественно, предпринять усилия для того, чтобы подтвердить или опровергнуть свою первоначальную гипотезу. Но у нас не должно быть заинтересованности в определенном результате.
Владислав Куликов — «Российская газета»
Если информация предоставлена на конфиденциальной основе, надо прорабатывать с источником информации и юристами варианты действий в разных ситуациях, в зависимости от того, как будут развиваться события. Надо просчитывать юридические риски. Если дело не возбуждено, вы можете молчать, безусловно. Но если дело расследуется, сокрытие вами документов может быть расценено как воспрепятствование правосудию.
Роман Анин — «Новая газета»
Если все ваши истории зависят только от источников, то тогда очень легко подвергнуться манипулированию. Среди источников есть очень умные и влиятельные люди, обладающие очень ценной информацией, которые начинают манипулировать журналистом, то есть «скармливают» ему только ту информацию, которая им выгодна, и при этом замалчивают другую ее часть. Репутация журналистская — это такая штука, которая притягивает к себе информацию, в том числе и такого рода, который можно трактовать как «слив».