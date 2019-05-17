«Медуза» перезапустила сайт и мобильную версию

Главный редактор «Медузы» Иван Колпаков объявил о перезапуске сайта и мобильной версии издания. Информация об этом появилась на портале издания.

Колпаков заявил, что случившееся — не революция, а эволюция с наведением красоты везде, где это возможно. Изменениям подверглись шрифты и заголовки, убраны лишние декоративные элементы, изменился внешний вид лонгридов и коротких текстов. И самое существенное изменение — это мобильная версия, отличающаяся от десктопной.

Иван Колпаков, главный редактор «Медузы»:

Мы почти уверены, что вы откроете «Медузу» в телефоне — чтобы проверить, как она изменилась после редизайна. Больше 70 % читателей приходят к нам через мобильные браузеры. Именно поэтому весь сегодняшний перезапуск построен вокруг мобильной версии. Теперь это самостоятельная платформа: она не складывается автоматически вслед за десктопной версией, а собирается отдельно и вручную. Кроме того, это самая быстрая платформа из всех, что у нас есть: новости сюда будут попадать быстрее, чем на десктоп, при этом мы сделаем так, чтобы вы видели как можно больше обновлений.

Мобильная версия сайта будет доработана к осени 2019 года, тогда же появятся новые приложения. Основная работа завершена, хотя «тюнинг» продолжается. «Мы будем страшно благодарны за любые замечания. Вы можете присылать их нам на почту reports@meduza.io», — говорится в сообщении.