«Медуза»* подала иск об отмене решения Минюста о признании СМИ «иностранным агентом»

«Медуза»* подала иск в Замоскворецкий суд Москвы об отмене решения о включении в реестр «СМИ иностранных агентов», об этом сообщил адвокат «Правозащиты Открытки» Сергей Бадамшин. Дата рассмотрения будет назначена позже.

«Основное в иске — неправомерное вмешательство в право на свободу слова, отсутствие какой-либо связи между финансированием и создаваемым контентом (редакция в своей политике независима от спонсоров), дискриминация СМИ и выход РФ за пределы своей юрисдикции», — рассказал Сергей Бадамшин изданию.

23 апреля стало известно о присвоении «Медузе»* статуса «средства массовой информации, выполняющего функции иностранного агента».

*признана СМИ-иноагентом