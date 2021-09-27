«Медуза»* запустила коллекцию одежды и аксессуаров «Пресса»

Издание «Медуза»* запустило коллекцию одежды и аксессуаров «Пресса». Ее дизайн разработала арт-дирекция издания, а сами вещи выпустили бренды Monolama и Friend Function.

Среди предложений — наклейка из стекла и акрила, футболка, кепка и пыльник с надписями «Пресса».

«Российские СМИ в 2021 году оказались в беде. Ваша поддержка нужна журналистам как никогда. Для тех, кто верит в свободу слова и хочет проявить солидарность с независимыми редакциями, мы выпустили специальную коллекцию одежды и аксессуаров, которая называется максимально прямолинейно и просто — "Пресса"», — говорится на сайте издания.

*Издание внесено Минюстом в реестр СМИ-иноагентов