«Медуза»* запустила нарративный подкаст о жизни и смерти российских медиа — «Дедлайн».

Он создан на базе исследования журналиста, историка Артема Ефимова. «Каждый эпизод — законченная история, рассказанная ее участниками. Например, как журналисты организовали «Болотную», как Wonderzine стал печатным органом русского феминизма, как корреспондент хипстерского блога про велодорожки получил Пулицеровскую премию и стал иностранным агентом», — говорится в описании проекта.

*Издание внесено в реестр СМИ-иноагентов