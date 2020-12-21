«Медуза» запустила новую рубрику «Идеи»

Редакция «Медузы» запустила новую рубрику «Идеи» и опубликовала манифест ее главного редактора Максима Трудолюбова, где он объяснил, по какому принципу он подбирает темы и авторов для рубрики:

Есть области, в которых контекст особенно важен: это, прежде всего, темы, язык обсуждения которых еще не устоялся. Рубрику «Идеи» в особенности интересуют такие непознанные территории, которые еще предстоит нанести на интеллектуальную карту и освоить.

Автор манифеста подчеркивает, что материалы этой рубрики «не столько самовыражение их авторов, сколько услуга и предложение сотрудничества для читателей». Задача сервиса тройная:

— избавить дискуссию от доминирования «государственной повестки»,

— помочь увидеть за новостями большие процессы,

— прояснять интеллектуальное пространство с учетом новых, формирующихся на глазах ценностей и отношений.

Среди тем рубрики — «новая этика», климат и экология, политика и геополитика интернета, а также политика будущего. Например, здесь уже опубликованы тексты о том, как построить Россию без свалок и о том, что случится, если пересадить российских чиновников в опенспейс.