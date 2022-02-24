«Медуза»* запустила отчет о прозрачности

«Медуза» 23 февраля запустила Отчет о прозрачности (Transparency Report) — обновляемый документ, где рассказывается обо всех материалах, снятых по требованию властей. Днем ранее основатели в своем письме заявили, что это первый шаг в противодействии властям, требующим удалять якобы незаконные материалы:

Мы считаем требования российских властей об удалении статей, которые они массово рассылают в редакции независимых СМИ, нарушением свободы слова, Конституции России и законодательства о средствах массовой информации. Это цензура.

Подавляющее большинство «незаконных» материалов описывает факты коррупции среди российских чиновников. Мы видим, что количество и частота требований нарастают. К сожалению, мы уверены, что власти будут все активнее применять этот инструмент давления на независимые редакции.

Тем не менее мы подчиняемся требованиям Роскомнадзора, хотя и считаем их абсолютно незаконными. Мы знаем, что некоторые наши единомышленники и читатели критикуют это решение. Однако блокировка «Медузы» в России будет означать, что многие люди окажутся отрезаны от независимой информации. Кроме того, наша редакция ищет способ сделать так, чтобы удаленные материалы были доступны читателям в полном объеме.

Мы не планируем сдаваться или отступать. Мы будем защищать свое право заниматься профессией — и ваше право читать наши статьи — абсолютно всеми доступными нам способами.