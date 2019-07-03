Медведев призвал единороссов поддержать журналистов-расследователей

Премьер-министр России Дмитрий Медведев призвал «Единую Россиию» поддержать авторов журналистских расследований.

Полагаю, будет правильно, если «Единая Россия» поддержит тех, кто занимается журналистскими расследованиями. Подчеркну, настоящими расследованиями, а не изобретением фейковых новостей. С теми, кто действительно поднимает острые проблемы, борется с несправедливостью и нарушением закона, нужно выстраивать партнерские отношения.

6 июня журналиста-расследователя «Медузы» Ивана Голунова задержали по подозрению в сбыте наркотиков. Следствие не нашло доказательств его вины и освободило корреспондента от уголовной ответственности.

В отношении оперативников, участвовавших в задержании Ивана Голунова, инициировали внутреннюю проверку. По ее итогам были выявлены нарушения, дело направили в прокуратуру. Были уволены два генерала полиции. Президент Владимир Путин назвал произволом дело против журналиста.