Профессия

Объединенный журфак. Вопросы после лекции

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Объединенный журфак
вопросы после лекции

Проект «Объединенный журфак» расширяет свои границы. Его участниками стали студенты-журналисты, которые задали свои вопросы авторам видеолекций

Проект «Объединенный журфак» расширяет свои границы. Его участниками стали студенты-журналисты, которые задали свои вопросы авторам видеолекций. 

В апреле ЖУРНАЛИСТ запустил проект «Объединенный журфак» с бесплатным доступом всех желающих к видеолекциям преподавателей факультетов журналистики и практикующих журналистов. Проект вызвал большой интерес среди будущих журналистов, которые захотели  в нем поучаствовать. Так, студенты факультета издательского дела и журналистики Московского Политеха и факультета журналистики Воронежского государственного университета связались с авторами видеолекций и задали им свои вопросы.

Алла Шестерина, профессор факультета журналистики

Это отличный опыт для будущих журналистов и возможность проявить себя в новых, непростых условиях.

Алиса Прибытко, первокурсница  ВГУ:

Мы в восторге! Этот проект дал нам не только новые знания, но и очень полезные контакты.

Студенты 3 курса факультета издательского дела и журналистики Высшей школы печати и медиаиндустрии Московского Политеха Полина  Скабёлкина Полина, Анна Трубина и  Маргарита Шевченко в рамках проекта «Объединенный журфак» задали вопросы Анне Медведевой, главному редактору портала Агро XXI, автору видеолекции «Нескучная агрожурналистика»:

После просмотра лекции на сайте журнала ЖУРНАЛИСТ в новом проекте «Объединенный журфак» нам захотелось связаться с одним из лекторов. А именно — с Анной Медведевой. Ее рассказ об агрожурналистике показался нам интересным, потому что, как оказалось, мы ничего не знали о ней. Мы связались с Анной и договорились об интервью. Она с радостью ответила на все наши вопросы.

Благодарим преподавателей факультетов журналистики и практикующих журналистов, записавших интересные видеолекции. Надеемся на активное участие в новых проектах «Журналиста».

Координатор проекта «Объединенный журфак» Светлана Распопова 

 

«Непаханое поле»: почему молодёжи нужна агрожурналистика?»

Полина  Скабёлкина, Анна Трубина и  Маргарита Шевченко задают свои вопросы лектору Анне Медведевой 

 
Справка

В рамках проекта «Объединенный журфак» мы приглашаем к сотрудничеству неравнодушных вузовских преподавателей и действующих журналистов: запишите видеолекцию по журналистике, и мы ее обязательно опубликуем в разделе «Объединенный журфак».

Давайте общими усилиями поможем российским студентам-журналистам продолжить полноценное профессиональное обучение. Отправить видеолекцию можно на почту ccpmiass@mail.ru с темой письма «Объединенный журфак». Не забудьте указать ваши имя, фамилию, должность и тему лекции.

Координаторы проекта: Светлана Распопова, Екатерина Выровцева, Александра Павлова.

 
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26 июня 2020

Июн 26, 2020

Профессия

Объединенный журфак. Вопросы после лекции
Проект «Объединенный журфак» расширяет свои границы.

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Писатель и журналист Александр Кабаков умер 18 апреля 2020 года

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