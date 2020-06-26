Объединенный журфак. Вопросы после лекции

Проект «Объединенный журфак» расширяет свои границы. Его участниками стали студенты-журналисты, которые задали свои вопросы авторам видеолекций.

В апреле ЖУРНАЛИСТ запустил проект «Объединенный журфак» с бесплатным доступом всех желающих к видеолекциям преподавателей факультетов журналистики и практикующих журналистов. Проект вызвал большой интерес среди будущих журналистов, которые захотели в нем поучаствовать. Так, студенты факультета издательского дела и журналистики Московского Политеха и факультета журналистики Воронежского государственного университета связались с авторами видеолекций и задали им свои вопросы.

Алла Шестерина, профессор факультета журналистики

Это отличный опыт для будущих журналистов и возможность проявить себя в новых, непростых условиях.

Алиса Прибытко, первокурсница ВГУ:

Мы в восторге! Этот проект дал нам не только новые знания, но и очень полезные контакты.

Студенты 3 курса факультета издательского дела и журналистики Высшей школы печати и медиаиндустрии Московского Политеха Полина Скабёлкина Полина, Анна Трубина и Маргарита Шевченко в рамках проекта «Объединенный журфак» задали вопросы Анне Медведевой, главному редактору портала Агро XXI, автору видеолекции «Нескучная агрожурналистика»:

После просмотра лекции на сайте журнала ЖУРНАЛИСТ в новом проекте «Объединенный журфак» нам захотелось связаться с одним из лекторов. А именно — с Анной Медведевой. Ее рассказ об агрожурналистике показался нам интересным, потому что, как оказалось, мы ничего не знали о ней. Мы связались с Анной и договорились об интервью. Она с радостью ответила на все наши вопросы.

Благодарим преподавателей факультетов журналистики и практикующих журналистов, записавших интересные видеолекции. Надеемся на активное участие в новых проектах «Журналиста».

Координатор проекта «Объединенный журфак» Светлана Распопова

«Непаханое поле»: почему молодёжи нужна агрожурналистика?»

Полина Скабёлкина, Анна Трубина и Маргарита Шевченко задают свои вопросы лектору Анне Медведевой