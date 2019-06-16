Дело Ивана Голунова вызвало волну митингов

Старт уличным шествиям дал несанкционированный марш 12 июня в поддержку Ивана Голунова, на котором по данным ОВД-Инфо было задержано более 500 человек.

16 июня пройдет митинг, который правительство Москвы на этот раз согласовало с его организаторами: председателем Союза журналистов Москвы Павлом Гусевым, председателем Союза журналистов России Владимиром Соловьевым, журналистом и членом Совета при Президенте Российской Федерации по развитию гражданского общества и правам человека Екатериной Винокуровой.

23 июня должен состояться митинг, заявка на который была подана Либертарианской партией. Михаил Светов, блогер и член Федерального комитета партии в эфире «Эха Москвы» сказал, что этот митинг пройдет в поддержку всех политических заключенных и жертв политических репрессий. Отвечая на вопрос ведущей Ирины Баблоян о целесообразности участия в митинге 16 июня, Светов сказал, что не придет на этот митинг, так как его организаторами являются люди, которые работают не в интересах развития гражданского общества, а в интересах репрессивного режима.

Накануне санкционированного митинга мы поговорили с одним из его организаторов Екатериной Винокуровой.

— Вы являетесь одним из организаторов сегодняшнего митинга, расскажите, как родилась идея его проведения?

— Это не совсем так. Организатором является Союз журналистов России. Меня попросили поставить третью подпись, потому что для подачи заявки, нужно три подписи. Я сама с этим сталкивалась и знаю, как трудно найти третьего человека.

— Но вы же далеко не случайный человек в этой компании? Скорее всего, вы разделяете позицию организаторов митинга?

— Меня с Гусевым и Соловьевым объединяет то, что мы все члены СПЧ, и было бы странным отказывать коллегам, не имея на это никакой причины. Сегодня очень много сфабрикованных дел по подкинутым наркотикам. Дела довольно разные, это огромный шквал разноплановых историй, которым нет никакой возможности противостоять. Поэтому завтрашний митинг станет хорошим высказыванием в пользу пересмотра 228 статьи.

— Сегодня много говорят и пишут о слитом протесте 12 июня. Вы согласны с этим?

— Страшную ситуацию, в которую попал Иван Голунов, недооценивают. Ему грозило от 10 до 20 лет лишения свободы по статье, из-под которой невозможно вывернуться. И поэтому, если удалось отбить человека, говорить о слитом протесте нельзя.

— На митинге 16 июня ожидается выступление Ирады Зейналовой и Дмитрия Киселева, журналистская деятельность которых далеко не однозначно трактуется в журналистском сообществе. Будет ли митинг 16 июня способствовать консолидации журналистов?

— Туда могут прийти люди разных идеологических позиций. Пользу можно принести только тогда, когда объединятся люди разных взглядов. Я против баррикад. Любые баррикады приносят несчастья тем, кто на них находится.

— 12 июня вы были на марше?

— У меня в этот день были запланированы личные дела.

— А если бы не было дел, вышли бы?

— Как только арестовали Голунова, я вышла с пикетом. Но на несанкционированные мероприятия я не хожу, и очень многие люди занимают такую же позицию.