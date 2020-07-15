МегаФон запустил бизнес-журнал, в котором компания помогает людям разобраться с использованием IT-инструментов

Прошел первый этап запуска проекта Update. Его целевая аудитория — предприниматели, которые хотят развивать свой бизнес с помощью технологических решений, но не знают, какие IT-инструменты им нужны и с чего лучше начать их внедрение в свои бизнес-процессы.

Журнал рассказывает о законах, регулирующих IT-отрасль, использовании технологий, их влиянии на экономику, подробно останавливается на кейсах применения отдельных решений в маркетинге, аналитике и менеджментe.

Роль главного редактора выполняет Даниель Захур, менеджер по развитию онлайн в МегаФон Бизнес. По его словам, Update еще прощупывает почву, а менеджмент МегаФона оценивает, как работает журнал с точки зрения маркетинга. Статьи пока пишут сотрудники компании, но в будущем планируется расширение проекта, в том числе привлечение внешних авторов.

К разработке сайта для медиа компания привлекла digital-агентство Red Collar, дважды победителя премии The Webby Awards, которую еще называют интернет-«Оскаром». Точных цифр о затратах на проект МегаФон не разглашает.